Del blues al surf rock, de la música sinfónica al tango: el último fin de semana de noviembre llega con conciertos, presentaciones de libros, teatro y propuestas para bailar.

El Festival Internacional de Guitarra de Maldonado recorrerá distintas localidades del departamento, mientras que en bares y espacios culturales habrá gran variedad de eventos para descubrir.

El viernes 27 habrá blues y rock and roll en Pueblo Narakan, una presentación literaria en Fundación Manolo Lima y una nueva noche de la icónica Ritmo con música electrónica y funk en La Barra.

El sábado 28, la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre se presentará en la Catedral de Maldonado, con entrada gratuita. También habrá jazz en Manantiales y una nueva edición de la milonguita del Viejo Almacén en Ocean Park. El domingo 29, el teatro tendrá su lugar en el MACA con «Alerta», interesante obra sobre la violencia, mientras que Los Reverb llevarán su surf rock instrumental a LAWAV Patio de Música.

En estas nochecitas cálidas, todo está dado para salir a tomar algo y regalarte un rato de arte.

Por Julieta Troielli (@azarero)

Los Reverb en LAWAV Patio de Música — La Barra

Guitarras con reverb, ritmos veloces y espíritu sesentero: el domingo 29 de noviembre, Los Reverb llegan a LAWAV Patio de Música con un show de surf rock instrumental. Formado en Maldonado en 2016, el trío construyó un sonido inspirado en el surf clásico de los años sesenta, con una impronta propia que definen como “sonido maldonauta acunado en las olas”. A lo largo de su recorrido tocaron en distintos escenarios de Uruguay y compartieron cartel con bandas como La Renga, a la que telonearon en Maldonado. También participaron en dos ediciones de Cosquín Rock Uruguay y editaron en Grecia un compilado de sus canciones en 2024. La jornada comenzará a las 18 h con un set de jazz y soul, antes de darle paso a las guitarras instrumentales de Los Reverb. LAWAV Patio de Música, La Barra.

Agustín Roig en Fundación Manolo Lima — Maldonado

¿Qué lugar ocupa el error en nuestros recorridos? Este viernes 27 de noviembre, a las 19 h, se presenta “Sofía: Libro 2. La perseverancia del error”, del escritor Agustín Roig. La actividad estará a cargo de Claudia Carámbula y Macarena Calimaris, quienes acompañarán la presentación de este segundo volumen. El encuentro será en la Fundación Manolo Lima, en la parada 30 de Playa Mansa. Calle Orión, entre Pez Austral y León, Maldonado. Por más información: 094 860 636.

Compañía Combi Ubuntu en Teatro MACA — Manantiales

¿Qué sucede en la mente de una persona que atraviesa una relación abusiva? “Alerta”, de la Compañía Combi Ubuntu, propone acercarse a esa experiencia a través de un juego teatral en el que cinco actrices representan distintas voces de una misma mente. A lo largo de tres cuadros, el público acompaña un proceso de sanación y las estrategias que se ponen en marcha para salir de una situación de violencia. Con una puesta dinámica, fragmentada y musical, la obra invita a reflexionar sobre los vínculos, la condición humana y las posibilidades de reconstrucción. Actúan Sandra Baylac, Marysol García, Sandra Techera, Marina Tortora y Verónica Silvera. La música original es de Sandra Baylac y el acompañamiento artístico, de Sebastián Barrios, del Centro Cultural Maldonado Nuevo. La función será el domingo 29 de noviembre, a las 19 h. Se solicita llegar 30 minutos antes. Apta para mayores de 12 años. Teatro MACA, Fundación Pablo Atchugarry, Manantiales.

Milonguita en El Viejo Almacén — Ocean Park

Si andás por Ocean Park y querés asomarte al universo del 2×4, El Viejo Almacén Resto Bar vuelve a convidar con su milonguita mensual, que se realiza el último fin de semana de cada mes. Organizada y musicalizada por Rodrigo de León, la propuesta invita a bailar, escuchar tango y compartir un encuentro en un ambiente familiar. Atendido por sus dueños, Santi y Claudia, este rincón de Ocean Park se ha convertido en un punto de encuentro para la música y la cultura, donde el espíritu de comunidad también forma parte de la celebración. El Viejo Almacén Resto Bar, avenida Copacabana y Mar del Plata, Ocean Park.

La Máquina a Vapor en Pueblo Narakan — Punta del Este

El blues, el soul y el rock and roll llegan a Pueblo Narakan este viernes 27 de noviembre, con la presentación de La Máquina a Vapor y el debut del Club de Blues Uruguay en Punta del Este. Formada en Montevideo en 2017, la banda trabaja sobre el lenguaje del blues tradicional y rinde homenaje a los grandes artistas afroamericanos que dieron forma al género, con una particularidad: buena parte de su repertorio está interpretado en español. Pueblo Narakan, Juan Díaz de Solís 678, Península, Punta del Este.

Festival Internacional de Guitarra en distintos espacios — Maldonado

Del jueves 26 al domingo 29 de noviembre, el Festival Internacional de Guitarra de Maldonado celebra su edición 2026 con conciertos, clases magistrales, conferencias y presentaciones de libros. Participarán músicos de Argentina, Portugal, México, España y Uruguay, con propuestas que incluyen guitarra solista, cuartetos y dúos de flauta y guitarra, y guitarra y castañuelas. Los conciertos serán el jueves 26 en la Azotea de Haedo; el viernes 27 en el auditorio de APROTUR, en Piriápolis; el sábado 28 en el Museo Ralli, en Punta del Este, y el domingo 29 en el Museo Regional Carolino, en San Carlos. Esta edición también incluirá una intervención educativa en la Unidad de Rehabilitación Las Rosas, con clases de iniciación a la guitarra y donación de un instrumento. Todas las actividades son gratuitas.

Orquesta Sinfónica del Sodre en Catedral San Fernando — Maldonado

Amantes de la música clásica, atenti. La música sinfónica tendrá una nueva cita en Maldonado este sábado 28 de noviembre, a las 20:30 h, con la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, bajo la dirección invitada de Daniel Hasaj. El programa reúne obras de Johann Sebastian Bach, Ottorino Respighi, Gabriel Fauré y Joseph Haydn. Fundada en 1931, la Ossodre es una de las principales instituciones musicales del país y una de las orquestas estatales con mayor trayectoria del continente. El concierto será con entrada gratuita, en la Catedral San Fernando, ubicada en calle 18 de Julio, entre 25 de Mayo y Florida, Maldonado.

Ritmo en OAK — La Barra

Si querés tirar unos pasitos este finde, es acá. Este viernes 27 de noviembre, hay Ritmo en La Barra. La icónica fiesta del verano que se extiende todo el año. La de los Djs que te vuelan los pies y un ambiente donde la diversión es promesa cumplida. La fecha tendrá como protagonistas a Acid Daddy (@trbn_3.3) y el cruce de Mr Koolt con DJ Koolt (@dj.koolt), en una propuesta que promete extender el baile hasta el infinito de la noche. La cita es en OAK, La Barra. Entradas por mensaje directo o a través del enlace en la biografía de @ritmouy.

Jazz en O’Farrell Kitchen — Manantiales

Una copita de vino o un trago de autor, en la barra de un bar con vela. Música en vivo y salón tranquilo. Esa es la propuesta de este plan. Los sábados por la noche, O’Farrell Kitchen te invita a escuchar jazz en un ambiente distendido, con Ian Elizondo & compañía a cargo de un repertorio de clásicos del género. O’Farrell Kitchen, El Manantial y Ruta 10, km 164,5, Manantiales.

Katika Jam en Giros Cervecería — Maldonado

¿Todavía no fuiste a las Jam de Katika? Todos los jueves, de 21 a 00 h, Giros Cervecería recibe esta mágica jam de candombe que cruza tradición e improvisación. La formación combina un power trío —guitarra, bajo y batería— con los tres tambores, protagonistas de la propuesta. Músicos, cantantes y público pueden sumarse a los encuentros, donde la música se abre a la participación y el baile. Información sobre entradas en Instagram: @la_jam_de_katika. Giros Cervecería, Ventura Alegre entre Joaquín de Viana e Ipiranga, Maldonado.