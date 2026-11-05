Noviembre cultural: música, fotografía y arte para disfrutar el fin de semana

Del viernes al sábado, Maldonado, La Barra, Piriápolis y Punta Ballena ofrecen distintas propuestas para salir, escuchar música en vivo y encontrarse con el arte.

Hay rock alternativo llegado desde Argentina, candombe, samba y jazz; una muestra de pintura al óleo y una salida fotográfica entre los árboles del Arboretum Lussich. También hay planes para quienes disfrutan de la música de cerca, en espacios donde la escucha, el encuentro y la improvisación forman parte de la experiencia.

El viernes, la música recorre distintos escenarios. Casa Mandolina propone Recitalito, una invitación a hacer silencio y escuchar las canciones de Nico Cale, Fulana de Val y Jula Andina. En Giros, la banda argentina Mujer Cebra llega para presentar su último disco, Inhibidor, junto a los locales Forest Noise. Y en El Beril, Rui Cedrez abre el fin de semana con un repertorio que cruza candombe, funk, rock, blues y jazz, en una noche que también celebra a la cervecería Dromedario.

El sábado continúa la música en El Beril con Sambalá y su recorrido por el samba y la música popular brasileña. Para quienes prefieren un plan más tranquilo, Ian Elizondo & compañía interpretan clásicos del jazz en O’Farrell Kitchen, en Manantiales. La jornada también invita a acercarse a las artes visuales: el carolino Guillermo Molina inaugura La Luz, su nueva exposición de pintura al óleo en el Museo Mazzoni, mientras que el Arboretum Lussich será escenario de una salida fotográfica dedicada al retrato en contacto con la naturaleza.

Y si ya estás pensando en los planes de la semana, los jueves continúa Katika Jam de candombe en Giros: una propuesta que combina tradición, improvisación y baile. Una verdadera fiesta.

Elegí tu recorrido, invitá a alguien y animate a descubrir alguna propuesta nueva. A veces, alcanza con cambiar de dirección para que el fin de semana tenga otro sentido.

Por Julieta Troielli (@azarero)

Recitalito: música para escuchar en Casa Mandolina — La Barra

¿Y si por un rato hacemos silencio para escuchar de otra manera? Este viernes 6 de noviembre, Casa Mandolina abre sus puertas al Recitalito, un encuentro musical que propone la cercanía, la escucha activa y la intimidad como parte de la experiencia. En esta edición participan Nico Cale, Fulana de Val y Jula Andina, en una noche pensada para compartir la música con atención a cada sonido. Las puertas abren a las 20:30 h y la música comienza puntualmente a las 21 h. La entrada es a la gorra, con aportes sugeridos de $100, $200 o $300 o más, según las posibilidades de cada persona. Habrá cantina con empanadas y bebidas. Los cupos son limitados y se requiere confirmar asistencia al 099 426 341. Casa Mandolina, La Barra. Dirección por mensaje privado a través de Instagram.

Rui Cedrez y Sambalá en El Beril — Piriápolis

El fin de semana, El Beril propone dos noches de música en vivo. El viernes 6 de noviembre llega Rui Cedrez en formato cuarteto, con un repertorio de canciones propias y versiones que recorren el candombe, el funk, el rock, el blues y el jazz. La noche tendrá además un festejo cervecero junto a Cerveza Dromedario, que celebra su aniversario. El sábado 7 será el turno de Sambalá, un grupo de músicas que comparte su pasión por la cultura brasileña a través del samba y la MPB. Su repertorio homenajea a grandes referentes del género, con especial atención a las mujeres que marcaron su historia, como Beth Carvalho, Leci Brandão, Dona Ivone Lara y Clara Nunes. El Beril, Avenida Central esquina Rambla de los Ingleses, Punta Fría, Piriápolis.

Mujer Cebra y Forest Noise en Giros — Maldonado

El viernes 6 de noviembre, la cantina de Giros recibe una fecha internacional con la llegada de Mujer Cebra, trío de rock alternativo de Buenos Aires que visita Maldonado para presentar Inhibidor, su tercer álbum, lanzado en julio de este año. Integrada por Santiago Piedra, Gonzalo Muhape y Patricio García Seminara, la banda atraviesa en este trabajo una nueva etapa sonora: conserva la intensidad de sus guitarras, pero explora climas más contemplativos y una búsqueda musical renovada. La noche contará también con la participación de Forest Noise, banda local. Las puertas abren a las 21 h y las entradas están disponibles a través de MiEntrada. Giros, Ventura Alegre 1026, Maldonado.

Retrato en el Arboretum: fotografía y naturaleza — Punta Ballena

Si disfrutas de sacar fotos y estar rodeado de naturaleza, este es tu plan. El sábado 7 de noviembre, a las 15 h, la Fundación Kavlin organiza una salida fotográfica en el Arboretum Lussich para explorar el retrato en contacto con la naturaleza. La propuesta es abierta y gratuita, y está dirigida a estudiantes y personas que se inician o ya tienen experiencia en fotografía. Una oportunidad para aprender, experimentar y compartir una tarde de fotografía al aire libre, en diálogo con el paisaje del parque. La actividad requiere inscripción previa y sin costo, por WhatsApp al 095 919 092. Arboretum Lussich, Punta Ballena.

«La Luz»: Guillermo Molina expone en el Museo Mazzoni — Maldonado

¿Te gustan las artes plásticas? ¿Tenés ganas de ver una exhibición? El sábado 7 de noviembre, a las 19 h, se inaugura «La Luz», la nueva exposición del artista carolino Guillermo Molina en el Museo Mazzoni. La muestra reúne pinturas al óleo sobre lienzo, fruto de una búsqueda plástica que dialoga con la obra de grandes maestros del arte visual. Nacido en San Carlos en 1986, Molina comenzó su formación en 2008 en la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la Intendencia de Maldonado y cuenta con más de quince años de trayectoria, con participación en exposiciones individuales y colectivas. La muestra podrá visitarse hasta el 4 de diciembre, de martes a sábados, de 10 a 18 h, con entrada libre. Museo Mazzoni, Ituzaingó 789, Maldonado.

Sábados de jazz en O’Farrell Kitchen — Manantiales

Para los amantes de los planes tranquilos, con buena música y algo rico para tomar, atenti con este dato. ¿Cómo te ves sentado/a en una barra, con un trago delicioso o una copita de vino, mientras Ian Elizondo & compañía interpretan clásicos del jazz de todos los tiempos? Los sábados por la noche, O’Farrell Kitchen propone ese encuentro entre música, buenos sabores y la calma de Manantiales. O’Farrell Kitchen, El manantial y Ruta 10, km 164,5, Manantiales.

(Para agendar durante la semana)

Katika Jam de candombe en Giros — Maldonado

¿Todavía no fuiste a las Jam de Katika? ¡Lo que te perdés! Todos los jueves, de 21 a 00 h, hay Katika Jam de candombe en Giros Cervecería. La propuesta combina candombe tradicional, improvisación y el sonido de un power trío —guitarra, bajo y batería— con los tres tambores como protagonistas. Cada encuentro abre el juego a la participación de músicos, cantantes y del público, en una experiencia colectiva para disfrutar la música y el baile. Una buena oportunidad para acercarse al candombe desde la raíz y la experimentación. Info para las entradas en el IG @la_jam_de_katika. Giros Cervecería, Ventura Alegre entre Joaquín de Viana e Ipiranga, Maldonado.