Noviembre cultural: teatro, música, y libros

Hay teatro independiente, bandas locales, canciones que cruzan géneros y generaciones, una orquesta con aire vintage, jazz, candombe y una nueva edición de la Noche de las Librerías. También hay planes para quienes disfrutan de recorrer, descubrir historias y encontrarse con otras personas alrededor de la cultura.

El viernes, los libros toman protagonismo con una nueva edición de la Noche de las Librerías. En Maldonado, Piriápolis y Las Flores habrá música en vivo, escritores, talleres, presentaciones, cuentos y actividades para distintas edades. La jornada invita a recorrer librerías y espacios culturales, descubrir nuevas lecturas y celebrar esos lugares donde los libros siguen generando encuentros. En Piriápolis, además, El Beril abre el fin de semana con La Salada, un cuarteto que recorre cumbias latinoamericanas desde el rock.

El sábado, la música vuelve a desplegarse en distintos escenarios. En el Arboretum Lussich, Luciano Gallardo y Álvaro «Alvi» del Mar proponen un recorrido por composiciones propias y clásicos de la canción en español, con un repertorio que cruza tango, milonga, bossa nova, rock, flamenco y candombe. En El Beril, Alfonsina y Eugenia Mosca se encuentran en un formato íntimo y acústico. Giros Cervecería recibe a Nequisia y La Jhony Chance, en una fecha especial para la escena local, mientras que Pueblo Narakan invita a viajar a los años veinte junto a La Orquesta de las Mil Melodías.

El teatro también tiene su lugar: a las 20 h, el grupo Gota Teatro Independiente llega al MACA con «El diario del lunes», una obra que recorre la memoria familiar, la política y los afectos en el Uruguay del siglo XX. Y para quienes prefieren los encuentros musicales de otro ritmo, O’Farrell Kitchen mantiene sus sábados de jazz en Manantiales, con Ian Elizondo & compañía y clásicos de todos los tiempos.

El domingo, la primavera se celebra en Ocean Park con una feria en El Viejo Almacén. De 11 a 19 h habrá ropa con historia, tatuajes, tarot, comida, tango y propuestas para compartir una jornada entre vecinos y amigos.

Y si ya estás pensando en los planes de la semana, los jueves continúa Katika Jam de candombe en Giros: una propuesta que combina tradición, improvisación y participación colectiva, con los tambores como protagonistas.

Elegí tu recorrido, invitá a alguien y animate a descubrir alguna propuesta nueva. A veces, alcanza con cambiar de dirección para encontrarse con algo inesperado.

Por Julieta Troielli (@azarero)

Noche de las Librerías: libros, música y encuentros en Maldonado, Piriápolis y Las Flores

¡Amantes de los libros! Este viernes 13 de noviembre se celebra una nueva edición de la Noche de las Librerías, una fiesta de la lectura que invita a recorrer librerías y espacios culturales de todo el país. En Maldonado, Espacio Chamanga abre sus puertas desde las 20 h con música en vivo de Rodrigo Buschiazzo y Ximena González, una propuesta de Teatro de Maldonado y la participación de los escritores Johanna Holt, Martín Almada y José Luis Corbo, en una selección de best sellers «Made in Maldonado». Además, habrá un 15 % de descuento durante toda la jornada. En Piriápolis, La Letra Libros (Celedonio Rojas 1018, esquina Rambla) tendrá sus puertas abiertas de 10 a 23 h, con suelta de libros, talleres de ilustración y cianotipia, exposición, presentación de un libro y música en vivo con saxofón. Habrá actividades para distintas edades e inscripciones al 099 448 970. En Las Flores, Cuéntame un Cuento propone «Relatos del mar bajo las estrellas», de 19 a 21 h, con cuentos, canciones y luces para la infancia, y un cierre junto a Sebastián Rivero, entre libros, canciones y magia literaria. Calle 5 y Ruta 71. Una noche para encontrarse con los libros, descubrir nuevas historias y celebrar las librerías como espacios vivos de la comunidad.

La Salada, Alfonsina y Eugenia Mosca en El Beril — Piriápolis

Si buscás un plan por Piriápolis, acá te dejamos una opción. El fin de semana, El Beril vuelve a reunir música en vivo con dos propuestas bien diferentes. El viernes 13 de noviembre llega La Salada, un cuarteto en formato de banda de rock que recorre cumbias de distintos países de Latinoamérica, en una noche para mover los pies y dejarse llevar por el ritmo. El sábado 14 será el turno de Alfonsina y Eugenia Mosca, que se encuentran en un show íntimo y acústico para recorrer sus canciones: algunas propias, otras compartidas y también versiones que hacen entre las dos. Ambas artistas vienen de una búsqueda experimental y siempre inquieta, que esta vez se acerca al público en un formato para escuchar y dejarse sorprender. El Beril, Avenida Central esquina Rambla de los Ingleses, Punta Fría, Piriápolis.

Luciano Gallardo y Álvaro «Alvi» del Mar en el Arboretum Lussich — Punta Ballena

¿Te gustan las canciones que atraviesan generaciones? Este sábado 14 de noviembre, a las 17:30 h, el Salón Don Antonio del Arboretum Lussich recibe al dúo integrado por Luciano Gallardo, de Punta Negra, y Álvaro «Alvi» del Mar, de Pan de Azúcar. La propuesta combina composiciones propias con versiones de grandes clásicos de la música en español, en un recorrido que pasa por el tango, la milonga, la bossa nova, el rock argentino, el flamenco, el candombe, la murga y las baladas. Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina también estarán presentes en este homenaje a grandes referentes de la canción. Guitarra, piano, bandoneón, percusión y armónica forman parte de la riqueza instrumental del espectáculo. La entrada es libre y gratuita. Salón Don Antonio, Arboretum Lussich, Camino Lussich, Punta Ballena.

«El diario del lunes»: teatro, memoria y familia en el MACA — Manantiales

¿Qué historias familiares merecen llegar al escenario? Este sábado 14 de noviembre, a las 20 h, el grupo Gota Teatro Independiente presenta «El diario del lunes», una obra de carácter autobiográfico que reconstruye la historia de la familia de su autor, Pablo Fernández Pierrotti, en el Uruguay del siglo XX. A través de los recuerdos, la política y los afectos, la pieza cuenta la experiencia de una familia común, sin buscar representar a ningún partido político ni creencia religiosa. La dramaturgia es de Fernández Pierrotti y la dirección de Nelson B. Castillo. Actúan Carlos D. La Paz y Pablo Fernández Pierrotti. La función llega al MACA en el marco del Programa Circulación de la Asociación de Teatros del Interior (ATI), junto al Grupo de Teatro MACA. Entradas disponibles en entradas.macamuseo.org

Nequisia y La Jhony Chance en Giros Cervecería — Maldonado

¡Atenti, que se viene otra noche de bandas locales en Giros! Este sábado 14 de noviembre, Nequisia y La Jhony Chance comparten escenario en una fecha que tendrá un sabor especial: para Nequisia será su penúltima presentación de despedida. La banda tiene un vínculo con la escena funk de Maldonado y ya protagonizó un reencuentro muy celebrado junto a Funkestein, después de trece años sin compartir escenario. La Jhony Chance, por su parte, forma parte del circuito de rock local y cuenta con canciones propias y varios lanzamientos, entre ellos el álbum Y es No y el EP Esquivando el éxito. Una oportunidad para acompañar a las bandas de la escena departamental y disfrutar de una noche de música en vivo en la cantina. Giros Cervecería, Ventura Alegre 1026, Maldonado.

La Orquesta de las Mil Melodías en Pueblo Narakan — Punta del Este

¿Te gustaría viajar por un rato a los años veinte? El sábado 14 de noviembre, a las 21 h, Pueblo Narakan recibe a La Orquesta de las Mil Melodías con una propuesta que combina música en vivo, misterio y la elegancia de otra época. Una invitación a dejarse llevar por las melodías y sumergirse en una noche de aire vintage para compartir entre amigos. El cubierto artístico es de $700. Para información y reservas, comunicarse al 098 104 500 o por mensaje directo a través de Instagram. Pueblo Narakan, Juan Díaz de Solís 678, Península, Punta del Este.

Feria de Primavera en El Viejo Almacén — Ocean Park

Este domingo 15 de noviembre, de 11 a 19 h, El Viejo Almacén vuelve a abrir sus puertas a una feria de barrio con ropa, tatuajes, tarot y propuestas gastronómicas. Habrá prendas con historia, buenos precios, música, tango y encuentros para disfrutar de una jornada con espíritu primaveral. Una invitación a acercarse, descubrir y compartir entre vecinos y amigos. El Viejo Almacén, Ocean Park.

Sábados de jazz en O’Farrell Kitchen — Manantiales

Para quienes disfrutan de los planes tranquilos, con buena música y algo rico para tomar, hay una propuesta para tener en cuenta. ¿Cómo te ves sentado/a en una barra, con un trago delicioso o una copita de vino, mientras Ian Elizondo & compañía interpretan clásicos del jazz de todos los tiempos? Los sábados por la noche, O’Farrell Kitchen propone ese encuentro entre música, buenos sabores y la calma de Manantiales. O’Farrell Kitchen, El Manantial y Ruta 10, km 164,5, Manantiales.

Katika Jam de candombe en Giros — Maldonado

¿Todavía no fuiste a las Jam de Katika? ¡Lo que te perdés! Todos los jueves, de 21 a 00 h, hay Katika Jam de candombe en Giros Cervecería. La propuesta combina candombe tradicional, improvisación y el sonido de un power trío —guitarra, bajo y batería— con los tres tambores como protagonistas. Cada encuentro abre el juego a la participación de músicos, cantantes y del público, en una experiencia colectiva para disfrutar la música y el baile. Una buena oportunidad para acercarse al candombe desde la raíz y la experimentación. Info para las entradas en el IG @la_jam_de_katika. Giros Cervecería, Ventura Alegre entre Joaquín de Viana e Ipiranga, Maldonado.