El intendente Miguel Abella anunció que el cambio de sentido de circulación en Calle 24 será acompañado durante los próximos días con información y educación vial, sin aplicar sanciones.

El jefe comunal explicó que mantuvo una reunión directa con los inspectores para que brinden orientación a los conductores, enseñándoles cómo deben circular. Señaló que este acompañamiento debe realizarse con respeto, ya que muchos vehículos intentarán ingresar de la forma anterior no por mala intención, sino por costumbre.

Abella destacó la importancia de esta modalidad para que la población incorpore el nuevo hábito. Recordó que en los últimos tiempos la Calle 24 funcionó como vía de salida, por lo que el cambio representa para muchos el retorno a la circulación histórica que rige desde hoy.

Sobre el objetivo de la medida, afirmó que busca ordenar el tránsito, aunque reconoció que “todo no se va a arreglar por la cantidad de autos”. Con esta variante se apuesta a un flujo más continuo, de modo que los vehículos sigan marchando en lugar de permanecer detenidos, dado que las dificultades son las mismas y las calles no pueden ensancharse.

Respecto a los turistas, indicó que para muchos significará volver a la forma histórica de circulación de esa calle, mientras que los más jóvenes se adaptarán con mayor facilidad.

Las declaraciones fueron formuladas en rueda de prensa durante el lanzamiento de la 4.ª Feria de Turismo Rural y Natural Maldonado 365.