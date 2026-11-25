La Cámara Empresarial de Maldonado fue sede de la conferencia de prensa en la que se presentó la segunda edición del Observatorio de Derecho Laboral de Maldonado, una iniciativa del Estudio Clavijo Pastorini & Asociados. El trabajo fue llevado adelante por el área de Derecho Laboral del estudio, liderada por el Dr. Federico Clavijo, en coordinación con la Dra. Fernanda Gil.

El observatorio analiza la totalidad de las audiencias individuales y colectivas tramitadas durante 2025 ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en las oficinas de Maldonado, Piriápolis y San Carlos, y compara los resultados con el relevamiento de 2024.

“El sector que más solicitó audiencias de negociación colectiva es la construcción, el SUNCA. Es decir que el área que lideró la conflictividad en el año 2025 en el Ministerio de Trabajo fue la construcción”, explicó el Dr. Federico Clavijo. Aclaró, sin embargo, que esto no implica que otros sindicatos no hayan tenido conflictos: “Muchas veces se da diálogo entre el representante sindical o el sindicato y la empresa, y se llega a un acuerdo sin necesidad de concurrir al Ministerio de Trabajo”.

En cuanto a la negociación individual, en todo el departamento se solicitaron 2.111 audiencias de conciliación y se celebraron 1.557. El 29,99% de las audiencias celebradas terminó con acuerdo, un nivel similar al de 2024 (29,71%). El 47,53% finalizó sin acuerdo y en el 22,48% se declaró la rebeldía de la parte citada, es decir, que no se presentó. Maldonado concentra la mayor parte de la actividad, con 1.552 solicitudes y 1.172 audiencias celebradas, y registra el mayor índice de rebeldía del departamento (26,54%). Piriápolis, por su parte, registró la mayor proporción de acuerdos (37,40%), pero también la mayor de audiencias sin acuerdo (59,55%). En San Carlos, los acuerdos subieron del 28,52% al 35,83%.

Respecto a la negociación colectiva, se solicitaron 63 audiencias y se celebraron 50: 34 en Maldonado, 13 en San Carlos y 3 en Piriápolis. El SUNCA concentró el 77,08% de la participación sindical, frente al 70,42% de 2024. Fue el sindicato con más solicitudes en Maldonado (23) y el único solicitante en San Carlos. Le siguen el SUGHU (Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay), con el 12,50%, y el SUTEM (Sindicato Unido de Trabajadores de Edificios de Maldonado), con el 4,17%.

Una herramienta

“Para nosotros, analizar la conflictividad es muy importante porque nos permite tener datos reales, certeros y objetivos, que son los que permiten tomar decisiones. Tener un departamento con menor conflictividad es muy importante: cuando una persona viene a invertir, uno de los factores que mira justamente es la conflictividad”, señaló Clavijo. El objetivo, agregó, es que el observatorio siga avanzando y sumando nuevos datos, para contar con una herramienta cada vez más completa que permita tomar decisiones con certeza y objetividad.

El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Dr. Willy Ihlenfeld, destacó la iniciativa: “Fueron pioneros en este tipo de datos y va en la línea de lo que venimos trabajando desde la Cámara: tratar de generar datos y tomar decisiones basadas en la realidad, con el respaldo de que sean robustos esos números”. Para Ihlenfeld, disponer de estas cifras permite examinar las dificultades de los distintos sectores y respaldar futuras acciones. “Estamos poniendo sobre la mesa herramientas para que luego se tomen las decisiones importantes”, sostuvo.

Sobre el vínculo con el estudio, afirmó: “Son dos instituciones que están apostando al desarrollo y mejorando la conversación pública”. Asimismo, mencionó el observatorio que la Cámara desarrolla junto a la Universidad Católica y consideró que ambas propuestas se complementan al abordar distintos aspectos de la realidad departamental.

Finalmente, señaló que estas investigaciones forman parte de un proceso orientado a profesionalizar el análisis de los indicadores locales: “Para la Cámara es un mojón más y va en esa línea de profesionalizar cada vez más la actividad y la conversación sobre los índices de Maldonado”. Y agregó: “Estamos siempre de puertas abiertas a recibir este tipo de propuestas que generan valor, aportan información de calidad y contribuyen al desarrollo, no solo empresarial, sino de todo el departamento”.