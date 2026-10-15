Octubre cultural: cine, música y poesía en movimiento

Del viernes al domingo, Punta del Este y sus alrededores ofrecen infinitos motivos para salir de casa y encontrarse con el arte. Hay festival de cine en Piriápolis, música en vivo en distintos escenarios, una exposición de poesía experimental, conciertos corales y propuestas que cruzan ritmos, imágenes y danza. Una agenda para descubrir qué está pasando cerca y hacerse un lugar entre tantos planes.

El viernes arranca con la 23.ª edición de Piriápolis de Película, que durante tres días reúne producciones nacionales e iberoamericanas en el Argentino Hotel. También hay rock en Giros, con Hablan por la Espalda y Pelagato, y una exposición de poesía experimental en el Centro Cultural Kavlin. En El Beril, La Bohemia Candombe trae ritmo, raíz y baile.

El sábado, el tango tiene su lugar con la Milonguita de El Tercero, que combina laboratorio, práctica y tandas para salir a la pista. La música sigue con el dúo afrobeat de Nico Arnicho y Fede Noll en el Beril, mientras que el Teatro MACA recibe un encuentro de coros. En el Teatro de la Casa de la Cultura, Convergente reúne música, poesía, artes visuales y danza, y Giros vuelve a abrir sus puertas para recibir a La Jhony Chance y Osmio. Para quienes prefieren un paseo de tarde, el Mercadillo de Sauce de Portezuelo suma música en vivo con Da Silva Delfante.

El domingo, Piriápolis de Película ofrece una última jornada para acercarse al cine iberoamericano. También hay una nueva Jam Session en Pueblo Narakan, con sonidos de soul, R&B y funk, y una edición de Antidomingo en Malafama para despedir el fin de semana entre canciones y cerveza artesanal.

Sacá lápiz y papel, elegí tu plan y animate a descubrir alguna propuesta nueva. A veces, alcanza con cruzar la puerta para que el fin de semana tenga otro color.

Por Julieta Troielli (@azarero)

Piriápolis de Película celebra su 23.ª edición — Piriápolis

¡Cinéfilos, acá está su plan del finde! Del viernes 16 al domingo 18 de octubre, el Argentino Hotel Casino & Resort vuelve a convertirse en punto de encuentro para los amantes del cine con una nueva edición de Piriápolis de Película. El festival reúne producciones de Iberoamérica y destacadas realizaciones nacionales, con una programación que incluye la Competencia Iberoamericana de Cortometrajes y el ciclo Fantapiria. Además de las proyecciones, habrá espacios de intercambio con directores, productores y artistas, charlas y talleres formativos. Una oportunidad para acercarse al cine regional, conocer nuevas miradas y compartir tres días dedicados a la pantalla grande. La entrada es libre y gratuita. Argentino Hotel Casino & Resort, Rambla de los Argentinos, Piriápolis.

Hablan por la Espalda, Pelagato, La Jhony Chance y Osmio en Giros — Maldonado

Una cantina de barrio donde sucede la música: eso es Giros. Este viernes 16 de octubre, toca Hablan por la Espalda, que llega a Maldonado como parte de la gira por sus 30 años de trayectoria. Después de dos fechas agotadas en Montevideo, la banda continúa su recorrido por la costa uruguaya y comparte escenario con Pelagato, grupo invitado de la escena local. Una oportunidad para reencontrarse con una de las propuestas más singulares del rock independiente uruguayo. Las entradas están a la venta a través de Mi Entrada. El sábado 17, la música sigue con La Jhony Chance y Osmio, en una noche rockera para compartir entre amigos y disfrutar de las bandas en vivo. La cita es desde las 21 h y la entrada cuesta $300 por persona, con pago en puerta. Giros Cervecería, Ventura Alegre 1026, Maldonado.

Escrituras visuales en el Centro Cultural Kavlin — Punta del Este

Si te llaman los cruces de lenguaje, acá te dejamos un evento. Este viernes 16 de octubre, a las 20:30 h, el Centro Cultural Kavlin inaugura Escrituras visuales, una exposición de poesía experimental que reúne obras de artistas de Uruguay, México, Brasil y Argentina. El proyecto fue seleccionado en la Convocatoria a Proyectos Artísticos 2025 de Fundación Kavlin y explora las posibilidades de la escritura más allá de la palabra impresa, en el cruce con las artes visuales. Una oportunidad para acercarse a distintas formas de experimentar con el lenguaje y descubrir cómo la poesía también puede tomar forma en imágenes, trazos y composiciones visuales. Centro Cultural Kavlin, Punta del Este.

Laboratorio de tango & poesía + Milonguita en El Tercero Tango — Maldonado

¡Atenti, milongueros, que el sábado hay Tercero! Este 17 de octubre, de 17 a 21 h, hay una nueva tarde de tango con laboratorio y práctica. Se calientan motores con Abril Díaz, dueña de casa, y Juli Troielli, que proponen una clase para investigar «La metáfora como motor del movimiento». Después, se prende la pista con las tandas de la TangoDJ Juli Troielli. También habrá cantina con delicias para acompañar la tarde, en un clima familiar y lúdico. La práctica es con entrada libre y colaboración voluntaria. El Tercero Tango, Sarandí 874, Maldonado.

Candombe y afrobeat en El Beril — Piriápolis

Si andás por Piriápolis, no te podés perder estas fechitas. Este viernes 16 de octubre, La Bohemia Candombe llega a El Beril con una propuesta que combina la tradición de la cuerda de tambores con bajo, guitarra y múltiples voces. Nacida en Piriápolis, la banda recorre clásicos del candombe y composiciones propias en un espectáculo bailable y participativo, donde el tambor y la identidad uruguaya marcan el pulso de la noche. ¡Imperdible! El sábado 17 será el turno de Nico Arnicho y Fede Noll, que se presentan en formato de dúo con una propuesta centrada en el afrobeat y la exploración rítmica. El concierto invita a recorrer instrumentos, orígenes e influencias musicales, a partir del universo de Mundo Arnicho, el programa que desde el año pasado se emite por Babel FM. En ambas fechas, la cocina estará abierta desde las 20 h y se recomienda reservar mesa con anticipación a través del enlace en la biografía de @elberil. Para el concierto del sábado, el cubierto artístico es de $200. El Beril, avenida Central esquina Rambla de los Ingleses, Punta Fría, Piriápolis.

Dos coros, una tarde de música en el Teatro MACA — Manantiales

¿Te imaginás escuchar en una misma tarde la riqueza del canto coral y clásicos del rock y el pop? Este sábado 17 de octubre, a las 16:30 h, el Teatro MACA reúne al Coro Femenino Tárraco, dirigido por Virginia Piria, y al Coro Before Oldies, bajo la dirección de Rosario Caballero, en un concierto que recorre distintas formas de disfrutar la música a través de las voces. Tárraco desarrolla un repertorio que atraviesa diferentes épocas y estilos, con obras a cappella y piezas acompañadas por instrumentos. Before Oldies, por su parte, apuesta por grandes canciones de la música popular, con clásicos de Queen, Creedence Clearwater Revival, ABBA y The Beach Boys, entre otros. La entrada es libre y gratuita, con reserva previa en entradas.macamuseo.org. Teatro MACA, Ruta 104 km 4,5, Manantiales.

Convergente: música, poesía y danza en la Casa de la Cultura — Maldonado

¡Regalate esta experiencia! Este sábado 17 de octubre, a las 20 h, el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado recibe Convergente, un espectáculo que reúne música, poesía, artes visuales y danza en torno a la identidad y la diversidad cultural latinoamericana. Jonás De León y Angie Lozada, junto a Patricio De León y Cata Cattaneo, proponen un recorrido musical por distintos ritmos del folclore, con chacareras, zambas, murga y candombe. La propuesta también incorpora poesía y artes visuales en vivo, inspiradas en el Proyecto Yalas, para reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres latinoamericanas y la explotación de las riquezas naturales. La danza completa el encuentro como un lazo integrador que invita al público a participar. La entrada es gratuita. Teatro de la Casa de la Cultura, Rafael Pérez del Puerto y Román Guerra, Maldonado.

Da Silva Delfante en el Mercadillo — Sauce de Portezuelo

Un plan para toda la familia: este sábado 17 de octubre, el Mercadillo de Sauce de Portezuelo suma música en vivo a su encuentro semanal con la presentación de Da Silva Delfante. El dúo propone un recorrido por la música urbana rioplatense, con versiones y arreglos propios que exploran los sonidos de esta orilla. La música será parte de una tarde para recorrer los puestos, descubrir propuestas locales y compartir algo rico al aire libre. El Mercadillo funciona todos los sábados de 13 a 16 h. En caso de lluvia, la presentación musical se reprograma. Mercadillo de Sauce de Portezuelo, Sauce de Portezuelo.

Narakan Jam Session Volumen III en Pueblo Narakan — Punta del Este

Este domingo 18 de octubre, a las 20 h, Pueblo Narakan vuelve a reunir a músicos y amantes de la música en una nueva edición de su Jam Session. La tercera entrega llega con artistas invitados y un escenario abierto al encuentro, donde el groove y la improvisación serán protagonistas. El repertorio recorrerá el soul, el R&B y el funk, con clásicos de Stevie Wonder, Prince, Bruno Mars, Maxwell, Erykah Badu y D’Angelo, entre otros. Hay entradas anticipadas con descuento y los músicos que quieran participar pueden anotarse en una lista. La capacidad es limitada. Pueblo Narakan, Juan Díaz de Solís 676, Península, Punta del Este.

Antidomingo en Malafama — Punta del Este

¿Quién dijo que los domingos son para quedarse en casa? Este domingo 18 de octubre, Malafama propone una nueva edición de su ciclo Antidomingo, esta vez con música en vivo de la mano de Kayck. Una propuesta para cerrar el fin de semana entre canciones, algo rico para comer y cerveza artesanal, en un ambiente relajado y sin apuro. Malafama, avenida Pedragosa Sierra, entre San Ciro y avenida Roosevelt, Punta del Este.