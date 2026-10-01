Octubre cultural: música, bosque y patrimonio

El primer fin de semana del mes convida una agenda cultural para todos los gustos. Hay música en vivo, tango, fotografía, teatro, poesía y más. El festejo por el día del Patrimonio suma además actividades que ponen en primer plano la memoria y el vínculo con el territorio

El viernes en la librería Espacio Chamangá, se reúnen a distintas figuras de la cultura para una noche de charla e ideas: el evento se llama “Alquimia”. Por otro lado, Nico Ibarburu llega a Pueblo Narakan con un trío para recorrer canciones de todos sus discos y presentar temas nuevos. En La Fábrica, sigue La Bien Piantá, milonguita bohemia y con carácter, y en Punta Negra, Daniel Aspesi toca en Aquel Abrazo, rincón cultural y comunitario con 18 años de historia en el balneario.

El sábado, el patrimonio toma protagonismo. En el Castillo Lamas se inaugura la muestra fotográfica El Espectador de la Costa. En el MACA, el teatro físico y la poesía se encuentran con Mujeres de raíces profundas y la acción performática Susurradores. Y en Punta del Este, el clásico CAPI celebra sus 11 años con una noche de música y amigos.

El domingo, en el Arboretum Lussich, “Respira el bosque” invita a empezar la mañana con caminata, meditación y baño de bosque. Más tarde, en Manantiales, La Resistencia enciende sus motores milongueros en El Hostalito, con clase, guiso casero y tango hasta que las velas ardan.

Desde esta agenda creemos que esa “chispa” que nos regalan las salidas culturales está ahí esperándonos a todos. Solo basta elegir entre alguno de estos planes y probar qué tal nos sentimos. Ir al encuentro de esa sorpresa. Porque como dice el dramaturgo Eduardo “Tato” Pavlovsky: “la creación artística humaniza, sensibiliza y enriquece.”

por Julieta Troielli (@azarero)

La Bien Piantá Milonga en La Fábrica — Maldonado

¡Atenti, milongueros! Este viernes 2 de octubre, La Fábrica abre sus puertas para una nueva noche de La Bien Piantá. La velada comienza a las 20 h con una clase de tango y desde las 21 h la pista queda abierta para bailar. La propuesta está organizada y musicalizada por Lambarí Méndez, maestra, bailarina y referente del tango en Maldonado. Si andás por Maldonado y hace tiempo tenés ganas de bailar tango, esta es tu oportunidad. La Fábrica, Benito Nardone y avenida Lussich, Maldonado.

Alquimia en Espacio Chamangá — Maldonado

Salir de casa para escuchar un puñado de ideas, que flotando, puede hacerte un click, transformar algo pequeño en tu cabeza. Esa quizás es la invitación de este plan. Este viernes 2 de octubre, de 20 a 22 h, Espacio Chamangá recibe una edición de Alquimia, un encuentro para escuchar conversaciones con distintas figuras de la cultura. La propuesta, conducida por Felipe Castro, podrá disfrutarse de manera presencial en la librería o seguirse en vivo a través de YouTube. En esta edición participan Jorge Tate, Ximena González, Duo Qaramtá, Fernández de Palleja, Marciano Durán y Pablo Figueira. Una noche para arrimarse a la librería, compartir un rato de conversación y conocer las historias y miradas de sus invitados. Espacio Chamangá, Florida 816, Maldonado.

Nico Ibarburu en Pueblo Narakan — Punta del Este

¿Querés arrancar el finde escuchando algo lindo? Este viernes 2 de octubre, a las 21:30 h, Nico Ibarburu llega a Pueblo Narakan junto a Marcos Messina en bajo y Martín Ibarburu en batería, para recorrer canciones de sus discos Anfibio, Casa Rodante y La Ruta de la Seda, además de presentar temas nuevos. Una noche para escuchar en vivo a uno de los músicos más reconocidos de la escena uruguaya, en un formato de trío que reúne composiciones de distintas etapas de su recorrido. Las entradas están a la venta a través del link en la bio de @pueblo.narakan. Hay beneficio 2×1 para Club El País y canje de Millas Itaú. Pueblo Narakan, Juan Díaz de Solís 676, Península, Punta del Este. Reservas al 098 104 500 o por mensaje directo en Instagram.

Daniel Aspesi en Aquel Abrazo — Punta Negra

Aquel Abrazo es uno de esos lugares que forman parte de la historia de Punta Negra. Desde hace 18 años, Stella Barrios sostiene allí un espacio que comenzó como un pequeño bolichito donde hacía pizzas y empanadas y que, con el tiempo, se convirtió también en punto de encuentro para la comunidad: toques de música, un vecino construyó el horno de leña y hasta los bomberos pasaron por allí para dar charlas. Este viernes, Aquel Abrazo vuelve a abrir sus puertas a la música en vivo. A las 21 h se presenta Daniel Aspesi, músico local y amigo de la casa, para acompañar una noche de cocina creativa y encuentro. Una buena excusa para acercarse a Punta Negra, sentarse a comer algo rico y escuchar música en un lugar que lleva tantos años haciendo comunidad. Aquel Abrazo, Avenida Chile, Punta Negra. Reservas al 092 768 162.

El Espectador de la Costa en el Castillo Lamas — Playa Hermosa

¿Te gusta la fotografía y la historia? Este fin de semana del Patrimonio, el Castillo Lamas abre sus puertas con una programación que propone recorrer su historia y volver a mirar el paisaje a través de distintas actividades. El sábado 3 de octubre, a las 17 h, estará esperándote la muestra fotográfica El Espectador de la Costa, acompañada por una charla y una revisión histórica de imágenes y del paisaje del Castillo. Reúne fotografías de Alfredo Severi, Elba Hernández, Marcos Tabárez, Nancy Lurati, Patricia De León, Sandra Méndez y Sofía Ortiz, y es organizada por Sandra Méndez y Sofía de los Santos. La programación continuará el domingo con una recorrida histórica a cargo de @apkamaia y un conversatorio sobre el valor de la herencia cultural junto al grupo Aiteten Hue. Castillo Lamas, Proa al Mar, Playa Hermosa. Entrada libre.

CAPI celebra 11 años — Punta del Este

Si vivís en Punta del Este, seguro pasaste alguna noche en el Capi. Este sábado 3 de octubre, CAPI BAR cumple 11 años y lo festeja con una noche de música, cerveza artesanal y amigos. Desde las 18 h, los Jaggers serán los encargados de abrir la celebración; a las 22 h llegará el icónico tributo a AC/DC y, a las 23 h, será el turno de Iza Papusa para seguir la fiesta. Once años significan muchas noches compartidas, y CAPI aprovecha este aniversario para volver a encontrarse con quienes han pasado por el bar a lo largo de este tiempo. Habrá cerveza gratis para brindar por el cumpleaños y buena música, como de costumbre. Calle 27 y Gorlero, Punta del Este.

Teatro físico y poesía en el MACA — Manantiales

Este fin de semana del Patrimonio, el MACA abre un espacio para encontrarse con el cuerpo, la palabra y la memoria a través de dos propuestas del Grupo Teatro MACA. La obra “Mujeres de raíces profundas” se adentra en el origen de la maternidad, la memoria y la vida desde el teatro físico, regresando a un tiempo anterior a las palabras y las ciudades, cuando el cuerpo era el primer lenguaje: una forma de dejar huella. La creación, dirigida y escrita por Luz Matta, cuenta con dramaturgia corporal de Marina Tórtora y fue seleccionada por el Ministerio de Educación y Cultura y la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Es apta para mayores de 14 años y las reservas se realizan a través de entradas.macamuseo.org.

También habrá lugar para Susurradores, una acción performática de Grupo Teatro MACA y Nosotriedad que propone pequeños encuentros poéticos a través de la palabra, el movimiento y la escucha. La propuesta toma como punto de partida el movimiento Les Souffleurs, creado en Francia en 2001, donde tubos de cartón se convierten en dispositivos para acercar textos al oído. En esta versión, los vestuarios y dispositivos fueron realizados con residuos textiles y desechos plásticos recolectados en la playa por la artista Alejandra Rodríguez para su obra Nosotriedad. Participarán siete performers junto a distintos artistas. MACA, Ruta 104, Manantiales.

Milonga La Resistencia en el Hostalito — Manantiales

Fuego prendido, tangos de fondo y la magia del abrazo. Esta es la receta de la felicidad para cualquier milonguero/a. Este domingo 4 de octubre, El Hostalito de Manantiales vuelve a recibir La Resistencia, se hace cada 15 días y que ya tiene algo de ritual en la costa. Maia Núñez es la anfitriona, la dueña de casa que recibe a bailarines y curiosos con un guiso casero, calentito y delicioso, y una pista lista para encontrarse en el abrazo. A las 20 h comienza la clase laboratorio y, desde las 21 h, se abre la pista, con Maia también a cargo de la musicalización. La entrada es libre, con salida a contribución voluntaria consciente, y el guiso cuesta $250. El Hostalito es uno de esos rincones especiales donde se respira tango y se siente la comunidad: un buen lugar para conocer a quienes bailan en Maldonado. Calle Los Guayabos entre Punta del Este y José Ignacio, Manantiales.

Respira el bosque — Arboretum Lussich

Imaginate este plan: aprontás el mate el domingo temprano y salís camino al Arboretum. A las 9 h te espera una serie de invitaciones para conectar con vos, con tu calma y con el bosque: meditación consciente, baño de bosque, ejercicios de silencio y caminatas guiadas. Después, te quedás por ahí, recorriendo y disfrutando de la mañana. ¿No es un planazo? Los encuentros son todos los domingos a las 9 h. Inscripciones al 095 488 167 o a través de @dellaplanta. Arboretum Lussich, Camino Lussich 100, Punta Ballena.