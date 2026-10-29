Octubre cultural: música, teatro, cine y libros para compartir

Del viernes al domingo, Maldonado, Punta del Este, La Barra y Piriápolis ofrecen una agenda para encontrarse con la música en vivo, el teatro, el cine y la literatura

Hay funk, soul y ritmos rioplatenses, un homenaje a John Lennon, cine uruguayo de autor con entrada gratuita y propuestas teatrales que exploran los vínculos humanos y el poder de la improvisación. También hay celebración comunitaria, libros y poesía, además de una fiesta de Halloween para cerrar el mes bailando.

El viernes, la música toma distintos escenarios: Anita Alvarez de Toledo llega por primera vez a Pueblo Narakan con un sexteto de grandes músicos, mientras Sergio Funky Superobeagle propone una noche de funk en El Beril. La jornada también invita a descubrir Hiroshima, de Pablo Stoll, en una función gratuita en la Casa de la Cultura de Maldonado.

El sábado reúne música, literatura y celebración. Cristhian Ortega presenta Imagine, su homenaje a John Lennon, en el Teatro de la Casa de la Cultura; El Beril recibe a Trío Flores con un repertorio que cruza música española y ritmos latinos, y la biblioteca Kennedy Cultura Feliz celebra sus doce años con actividades artísticas y un encuentro literario entre Lalo Barrubia y Claudio Invernizzi. Para quienes prefieren bailar, Analogic y Casa Grande organizan una fiesta de Halloween en La Barra.

El domingo, el teatro propone dos maneras de encontrarse con las historias: el Grupo Teatro MACA despide el año con El Barrio, una tragicomedia sobre la fragilidad de los vínculos, y Casa Trompo recibe La Respuesta, un espectáculo de improvisación en el que cada pregunta puede convertirse en una historia.

Sacá lápiz y papel, elegí tu plan y animate a descubrir alguna propuesta nueva. A veces, alcanza con cruzar la puerta para que el fin de semana tenga otro color.

Por Julieta Troielli (@azarero)

Anita Alvarez de Toledo Sexteto en Pueblo Narakan — Punta del Este

¡Noche de soul, funk y groove rioplatense! Este viernes 30 de octubre, a las 21:30 h, Anita Alvarez de Toledo llega por primera vez a Pueblo Narakan junto a un sexteto de músicos destacados: Urbano Moraes, Nicolás Ibarburu, Juan Pablo Chapital, Gustavo Montemurro y Martín Ibarburu. Una propuesta que cruza soul, funk, candombe, rock y música rioplatense en un encuentro de música en vivo. Entradas disponibles en RedTickets. Hay 2×1 con Club El País y 15 % de descuento con Itaú Volar, pagando con tarjetas de crédito Itaú. Consultas al 098 104 500 o por mensaje directo. Pueblo Narakan, Juan Díaz de Solís 678, Península, Punta del Este.

Sergio Funky Superobeagle y Trío Flores en El Beril — Piriápolis

¿Buscás un lugarcito para bailar al ritmo del funk y la música latina? Este viernes 30 de octubre, Sergio Funky Superobeagle llega a El Beril con su estilo funk nerd-bailable-canino, una mezcla de jazz, funk, reggae, rock y salsa que invita tanto a bailar como a seguir sus ritmos y compases. La banda, formada en 2015, reúne músicos con trayectoria en distintos proyectos e influencias que van de Maceo Parker a Snarky Puppy. El sábado 31, el escenario recibe a Trío Flores, una banda familiar con 15 años de recorrido, liderada por el artista español Manuel Flores, junto a Georgina Álvarez y Salvador Flores. Su espectáculo combina rumbas y música española con bossa nova, clásicos en inglés y música latina, en una propuesta cálida y para todo público. Se recomienda reservar mesa con anticipación a través del enlace en la biografía o las historias destacadas de El Beril. El Beril, Avenida Central esquina Rambla de los Ingleses, Punta Fría, Piriápolis.

Cine gratuito: Hiroshima en la Sala Raimondi — Maldonado

¿Puede la música abrir una ventana en medio de la soledad? Este viernes 30 de octubre, a las 20 h, la Sala Raimondi de la Casa de la Cultura de Maldonado proyecta Hiroshima (2009), del director uruguayo Pablo Stoll. Con un estilo minimalista y musical, la película sigue a Juan, un joven solitario que trabaja de noche en una panadería y encuentra en la música una vía de expresión y escape. Una propuesta para acercarse a una historia íntima, narrada desde los silencios y los pequeños gestos cotidianos. Entrada gratuita. Programación sugerida para mayores de 18 años. Sala Raimondi, Casa de la Cultura de Maldonado, Rafael Pérez del Puerto y Sarandí.

Cristhian Ortega presenta Imagine en la Casa de la Cultura — Maldonado

¿Te gustaría revivir las canciones de John Lennon y The Beatles? Este sábado 31 de octubre, a las 20:30 h, el cantautor Cristhian Ortega presenta Imagine, un espectáculo homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock. La propuesta recorre distintos hitos de la carrera solista de Lennon y algunos de los grandes clásicos de The Beatles, banda de la que fue una pieza fundamental. Lo acompañan Gerardo Díaz en piano, Pablo Figueira en bajo, Gonzalo Pérez en batería y Julio Pereira en guitarra eléctrica. Entrada: $450, a la venta a través de RedTickets. Teatro de la Casa de la Cultura, Maldonado.

12 años de Kennedy Cultura Feliz: libros, poesía y música — Maldonado

Doce años de encuentros, libros y cultura compartida merecen una celebración. Este sábado 31 de octubre, desde las 17 y hasta las 23 h, la biblioteca Kennedy Cultura Feliz festeja su aniversario con una jornada abierta a la comunidad que reunirá teatro infantil, música, lectura de poesía, cine y conversaciones literarias. Entre las propuestas se destacan los espectáculos de Ximena González, en guitarra y voz, y del Trío La Conversa, que combina jazz y candombe. A las 20 h tendrá lugar uno de los encuentros centrales de la jornada: Los libros de la vida, una conversación entre los escritores uruguayos Lalo Barrubia y Claudio Invernizzi, con la participación de Carla Núñez. Los invitados compartirán libros de sus propias bibliotecas para conversar sobre aquellas lecturas que dejan huella. También habrá comidas y bebidas para colaborar con la obra de la biblioteca. Consultas al 091 688 235 o por correo a kennedyculturafeliz@gmail.com. Biblioteca Kennedy Cultura Feliz, calles 1 y 8, manzana U, local 6, barrio Los Caracoles, Maldonado.

Halloween: Analogic x Casa Grande — La Barra

¿Ya tenés listo tu disfraz? Este sábado 31 de octubre, desde las 22 h, Casa Grande celebra Halloween junto a Analogic con una noche de música electrónica y encuentro entre amigos. El line up estará a cargo de Tino, Facu Márquez y Maikel, que pondrán ritmo a una fiesta donde también habrá premio al mejor disfraz. La entrada es gratuita. Una invitación a salir con tu personaje más terrorífico y bailar hasta tarde. Casa Grande, La Barra.

El Barrio en el Teatro MACA — Maldonado

¿Y si la soledad fuera el destino que compartimos? Este domingo 1.º de noviembre, a las 18:30 h, el Grupo Teatro MACA presenta la última función del año de El Barrio, una versión de El barrio de los solos, texto de Jimena Márquez. Una tragicomedia corrosiva que, entre la ironía y el desgarro, expone la fragilidad de los vínculos humanos y las formas en que convivimos con la soledad. La obra cuenta con dirección de Eliana Recchia y un elenco integrado por Lorena Díaz, Gloria Raggio, Carlos Romero, Rafael Lavin, Lorena Alonso May, Liliana Halasz, Alejandra Legorburo, Mariana Rantica, Nina Lens, Tomislav Sore Osorio, Valentina Muttoni, Mamu Camacho, Magdalena Pacheco y Alejandra Rodríguez. Apta para mayores de 12 años. Entradas en entradas.macamuseo.org

La Re$pue$ta: improvisación en Casa Trompo — Maldonado¿Tenés ganas de cerrar el fin de semana de una manera diferente? Este domingo 1.º de noviembre, a las 20 h, Casa Trompo recibe La Re$pue$ta, una propuesta de teatro de improvisación en la que cada pregunta es el punto de partida para crear nuevas historias y encontrar respuestas sobre la marcha. Pura sorpresa. Con un elenco integrado por Fede, Elyhbeth, Popysa, Nico Asti, Francisco Esmoris, Martín Efe, Cami y Marilola, y dirección de Nico Buga, la función invita a compartir una noche de teatro donde lo inesperado es el centro de la experiencia. Casa Trompo, 18 de Julio 478, esquina Burnett y Burgueño, Maldonado