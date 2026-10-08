Octubre cultural: teatro, funk y jazz

Este fin de semana, Punta del Este y alrededores vuelven a llenarse de planes culturales para salir de casa y dejarse sorprender. Desde una fiesta con djs de lujo, pasando por conciertos, obras de teatro, el estreno de un unipersonal de humor y más. Sacá lápiz y papel, que esta agenda te convida un puñado de eventos para descubrir el arte local.

El viernes arranca movidito: La Ritmo vuelve a encender la noche en OAK, Jazz en el Bosque lleva la música de Alfredo Zitarrosa al jazz dentro de un domo en Sauce de Portezuelo y dos bandas icónicas del funk rock se encuentran en Giros. En Piriápolis, El Beril recibe a Adelirio, que llega con una propuesta de fusiones, groove y teatralidad.

El sábado podés elegir entre teatro y música. En el Centro Cultural Maldonado Nuevo hay función de Laboratorio La voz humana y El Barrio, mientras que el MACA recibe Música entre siglos, un concierto de violonchelo y piano que viaja entre Bach, Debussy, Piazzolla y las bandas sonoras del cine. Y en El Beril, Giani presenta por primera vez su álbum Equilibrio junto a una banda.

El domingo el talentoso Fran Burghi estrena su unipersonal Only Frans en Casa Trompo, y en el MACA el Dúo Figueira–Airaudo celebrarán la música uruguaya en saxo y piano. Por último, en Pueblo Narakan, Chinwezz llega desde Buenos Aires con una mezcla de funk, jazz, house y soul.

Como siempre, la invitación es a mirar un poco más allá de la rutina y encontrar ese plan que te haga salir, escuchar algo nuevo, encontrarte con otros y, quién sabe, volver a casa con alguna idea nueva dando vueltas en la cabeza.

Por Julieta Troielli (@azarero)

Fiesta Ritmo en OAK — La Barra

¿Querés tirar unos pasitos este finde? Este plan es para vos. El viernes 9 de octubre, La Ritmo vuelve a encender la noche con una nueva edición pensada para quienes quieran bailar hasta tarde groove, house y una selección de música exquisita. La Experiencia, Zingabeat y Briaal será el dream team en las bandejas, con una pista que promete mantenerse encendida y ese clima festivo que ya se volvió parte de la identidad del ciclo. La Ritmo fue creada por parte del equipo detrás de La Casita, aquel pequeño y mítico spot de Manantiales que dejó huella en varias temporadas. Desde entonces, el ciclo sigue construyendo encuentros donde la música y las locaciones son parte central de la experiencia. Esta vez, la cita es en OAK, en La Barra. Las entradas se consiguen por Acceso Fácil. Para más información y conocer todos los detalles, se puede consultar @ritmouy. OAK, Ruta 10, La Barra.

Jazz en el Bosque: Música Efímera en Big Bang — Sauce de Portezuelo

¿Te imaginás escuchar a Alfredo Zitarrosa en clave de jazz, dentro de un domo rodeado de medusas? Este viernes 9 de octubre, a las 20:30 h, Jazz en el Bosque se muda por una noche a Big Bang Nature Stays, en Sauce de Portezuelo, para una nueva fecha de Camino al Festival.

Música Efímera llevará la música de Zitarrosa al terreno del jazz, en un concierto íntimo pensado para disfrutar de cerca y con cena incluida. Los lugares son limitados y las entradas se consiguen por RedTickets. Big Bang Nature Stays, Sauce de Portezuelo.

Trío Faltó el Ruso y Chimuelos Funk en Giros — Maldonado

Si tenés ganas de sacudir un poco la rutina, este viernes 9 de octubre hay encuentro de bandas en Giros. A las 21:30 h, Trío Faltó el Ruso y Chimuelos Funk comparten escenario en una noche de riffs pesados, viajes nebulosos y mucho movimiento. Dos propuestas que se juntan para armar una verdadera aventura sónica, de esas que piden subir el volumen y dejarse llevar. La entrada cuesta $250 y se paga en puerta. Giros Cervecería, Ventura Alegre 1026, Maldonado.

Adelirio y Giani en El Beril — Piriápolis

Este fin de semana, El Beril propone dos noches de música bien diferentes. El viernes 9 de octubre llega Adelirio, una banda que cruza distintos géneros, tiempos y ritmos en canciones inmersivas y de larga duración. La propuesta busca generar climas cambiantes y explorar distintas emociones, sumando una teatralidad expresionista con risas, gritos y llantos. La banda está integrada por Adelirio Barón, Teixo Bass y Ledilla M. El sábado 10 será el turno de Giani, que presenta por primera vez en vivo las canciones de su álbum Equilibrio, acompañado por una banda. El show propone un viaje sonoro donde el reggae se encuentra con otros estilos y colores musicales, en una búsqueda de conexión y buena energía. Lo acompañan Marcos Da Costa, Diego Durand, Mati Cajita y Juan Díaz. Para ambas fechas se recomienda reservar mesa con anticipación a través del link en la biografía de @elberil. El Beril, Avenida Central esquina Rambla de los Ingleses, Punta Fría, Piriápolis.

Dos obras en el Centro Cultural Maldonado Nuevo — Maldonado

¿Tenés ganas de ir al teatro? Este fin de semana, el ciclo de teatro del Centro Cultural Maldonado Nuevo presenta dos propuestas con entrada libre. El viernes 9 de octubre, a las 20 h, será el turno de Laboratorio La voz humana, una creación del Proyecto Teatro del Centro Cultural Maldonado Nuevo, dirigida por Emiliana Silva. Inspirada en la obra de Jean Cocteau, la pieza explora la comunicación y la incomunicación a través del trabajo de once intérpretes. El sábado 10, también a las 20 h, llega El barrio, del Grupo Teatro MACA, con texto de Jimena Márquez y dirección de Eliana Recchia. Una tragicomedia que pone en escena la fragilidad de los vínculos y esa forma de soledad que también puede aparecer cuando estamos rodeados de otros. La entrada es libre, con salida al sobre. Reservas al 4226 8635. Centro Cultural Maldonado Nuevo, Agapito Parabera y Miguel Tari, Maldonado.

Música entre siglos y Dúo Figueira–Airaudo en el MACA — Manantiales

Este fin de semana, el Teatro MACA propone dos conciertos para recorrer distintos paisajes sonoros. El sábado 10 de octubre, a las 17 h, llega Música entre siglos, un viaje que atraviesa épocas y continentes: desde la elegancia barroca de Bach y el lirismo romántico de Fauré y Saint-Saëns hasta la atmósfera impresionista de Debussy y las músicas latinoamericanas de Villa-Lobos, Ginastera y Piazzolla. El programa también se detiene en grandes bandas sonoras de cine, con músicas de Amélie, La misión, Gladiador y Game of Thrones, para cerrar con una exploración rítmica y experimental en candombe. El concierto estará a cargo de la violonchelista Cate Restuccia, acompañada en piano por Julian Garimaldi. El domingo 11, también en el Teatro MACA, será el turno del Dúo Figueira–Airaudo. El saxofonista Ricardo Figueira y la pianista Mariana Airaudo presentan un programa dedicado íntegramente a la música uruguaya de compositores actuales, amigos y colegas, en una celebración de nuestra identidad musical. Será además el repertorio que próximamente llevarán a Puebla, México, donde representarán a Uruguay en el VII Congreso Latinoamericano de Saxofonistas ALASAX 2026. Desde su formación en 2018, el dúo desarrolla una propuesta centrada en la difusión de la música uruguaya de raíz folclórica, afrouruguaya y tango, y ha recorrido escenarios nacionales e internacionales. Ambos conciertos son con entrada libre y reserva previa a través de entradas.macamuseo.org.

Teatro MACA, Ruta 104, Manantiales.

Estreno de “Only Frans” en Casa Trompo — Maldonado

Este domingo 11 de octubre, a las 20 h, el talentoso Fran Burghi llega a Casa Trompo para estrenar su nuevo unipersonal, una obra en la que desplegará varios de sus personajes y pondrá en juego distintas facetas de su trabajo escénico. Bajo la dirección de Federico Longo, el espectáculo propone un recorrido por estos personajes que Burghi viene construyendo y explorando durante el proceso de ensayos. Una oportunidad para verlo en escena, en su casa, estrenando una nueva aventura teatral. Casa Trompo, 18 de Julio 478, esquina Burnett y Burgueño, Maldonado.

Chinwezz en Pueblo Narakan — Punta del Este

Este domingo 11 de octubre, a las 21:30 h, Pueblo Narakan recibe a Chinwezz, proyecto colectivo nacido en Buenos Aires y liderado por el músico y productor Tade Fonk. La propuesta cruza funk, jazz y house con influencias del soul, poniendo el groove, la improvisación y el intercambio entre músicos en el centro de la escena. Una banda en vivo con espíritu de pista: momentos atmosféricos, pasajes de mucha energía y una mezcla entre la potencia de los instrumentos y la estética rítmica de la música electrónica. Entradas por RedTickets. Hay beneficio 2×1 para Club El País y canje de Millas Itaú. Pueblo Narakan, Juan Díaz de Solís 676, Península, Punta del Este. Reservas al 098 104 500 o por el chat de Instagram.