“Ojo al piojo”, por Diego Echeverría

La política de Brasil es para los brasileños. Ni abrazarnos a Lula da Silva ni a Bolsonaro. No solo por motivo de respeto a la decisión popular de cada sociedad, porque quienes sienten, vibran, sufren o se alegran son los pueblos. También porque la búsqueda de identidad o similitud con ellos en simplista.

El perfil de “la derecha” en Brasil es muy distinto a la de Uruguay (perdón por la geografía ideológica, pero es necesario alguna referencia). Las corrientes conservadoras, las corrientes militaristas y el empuje de las corrientes evangélicas son muy distintas en Brasil, y no solo por escala sino por la incidencia en la cotidianidad y el posicionamiento de las personas.

El perfil de “la izquierda” también es muy distinto. Porque en Brasil no se corren hacia el centro, no se moderan ni buscan ese perfil de votantes. Reafirman la batalla electoral desde un posicionamiento claro hacia el perfil original.

Ni Lula es Orsi (no haré comentarios obvios, porque no hay forma de que suenen bien), ni el Partido de los Trabajadores es el Frente Amplio, ni la agenda interna es la misma, ni el posicionamiento internacional es el mismo.

No voy a analizar los resultados, ni la épica remontada de Lula, ni la salida de Bolsonaro del país. Son temas para los brasileños.

Lo que sí nos debe ocupar es la reflexión de que los climas sociales cambian. No son eternas ni las simpatías ni las antipatías. Los que festejaban una ola de derecha en Latinoamérica deberán ensayar nuevos argumentos para sostener la fortaleza de las posiciones locales. Nunca entendí eso de las “olas”, como si fuera un fenómeno contagioso que por ósmosis permea en los países.

Acá en Uruguay hay decenas de motivos por los cuales la ecuación política puede cambiar. Razones por las cuales el Frente Amplio puede perder sobran, pero también deben existir en igual cantidad y calidad motivos por los cuales la Coalición triunfe.

No basta con los errores y horrores de este gobierno, porque su público los va a perdonar. Sí, el sentido de pertenencia impermeabiliza. ¿O alguien deja de pertenecer a un cuadro cuando juega mal? Se enojarán, criticarán, se frustrarán y con la misma vehemencia de lo anterior los votarán.

Creer que los bajísimos niveles de aprobación de este gobierno, su Presidente y sus Ministros es un camino ineludible al fracaso electoral es tan lineal como erróneo.

Van a estar mejor de lo que están hoy. Porque tocaron fondo y porque las acciones que están empezando a implementar desde lo económico (porque ahí será el foco) despiertan inevitablemente simpatía. La unificación de apoyos sociales en la Asignación única para la infancia y la adolescencia, con más plata y sin requisitos, no tendrá resultados sociales y de combate real a la pobreza, pero sí en lo anímico y la dependencia. Y eso influye, no seamos ingenuos.

Cuando aterricen con “Más Barrio” habrá una cercanía territorial en la capilaridad social. Son batallas cuerpo a cuerpo y tendrán tanto las herramientas como el temor de perder el poder. Y eso moviliza, activa y empuja.

Cuando el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca le ponga quinta a fondo a Procría, un programa que ofrece acompañamiento técnico para fortalecer la sostenibilidad, autonomía y el bienestar de las personas que viven en medios rurales y trabajan en ganadería de cría, van a extender su red territorial (muy MPP) en cada rincón y en cada pago. La penetración territorial en estas batallas cuerpo a cuerpo y con la desesperación de perder son herramientas efectivas.

¡Ojo al piojo! Tienen poder y lo usarán.

Creo más en los climas sociales que en las olas. Veamos lo que pasó en Brasil con la remontada épica de Lula, lo que pasó en Israel con un Netanyahu que perdió la mayoría en el Parlamento, veamos lo de Estados Unidos con los demócratas que le arrebataron el control del Congreso a Trump en las elecciones de medio término. No son olas, son climas, son malestares acumulados, es el bolsillo, es la vida, la cotidianidad que pesa y duele. No es por izquierda o por derecha, es por enojo, por frustración, por esperanza, por ilusión, por miedo, por cansancio.

Y en Uruguay esa es la cuestión. No es que no estén de acuerdo con la izquierda, es que no están conformes con este gobierno (que es de izquierda casualmente). Entonces lo que hay es rabia, calentura, decepción con un gobierno que no rinde, no cumple y defrauda mucho. Pero no por cuestiones ideológicas, sino por la más pragmática de la razones: su ineficiencia.

Hace poco, Equipos Consultores, en un análisis conjunto con el Centro de Estudios para el Desarrollo, detectó ocho puntos de ventaja de la derecha sobre la izquierda, la mayor diferencia del siglo XXI, que no se registraba con esa magnitud desde fines de los años 90.

Pero no nos quedemos con ese número, avancemos en la pregunta realizada a los encuestados:

“Ud. vio que cuando se habla de política se usa decir izquierda y derecha. Yo aquí tengo esta tarjeta con casilleros que van de izquierda a derecha. (Muestran tarjeta) De acuerdo a sus opiniones políticas, según se sitúe Ud. más a la izquierda o a la derecha, elija el cuadro que crea corresponde a su posición.” No tomó cuestiones específicas sino una intepretación subjetiva y personal.

En tiempos de autopercepción, vale la pena debatir estos temas. Porque hay muchísimas cuestiones que determinan un posicionamiento ideológico y determinan el resultado final. ¿Usamos visiones económicas, filosóficas, religiosas, sociales, culturales? ¿Temas puntuales como aborto, eutanasia, matrimonio igualitario, deregulación de comercio de canabis? ¿Temas internacionales como posición respecto de Israel, Venezuela, Bukele, Trump, Milei, Lula? ¿O usamos criterios de acciones concretas de este gobierno como tanques en las calles, posición en las AFAPs, manejo de disciplina fiscal, aumento de penas en algunos delitos? ¿O recurrimos a posturas en temas religiosos como la visita del Papa y la postura de importantes referentes de la izquierda eufóricos de alegría con su llegada?

A lo que voy es que no creo que el “posicionamiento ideológico” de hoy sea claro y cabal, pero además no creo que sea permanente en muchísimos casos. Creo más en los sentimientos, que hoy en Uruguay son de frustración, deseperanza y falta de rumbo. Eso se traduce en pararse en la vereda de enfrente de quien es responsable se ese sentir, pero no porque necesariamente la diferencia sea en términos de geografía ideológica. Y cuando recién vamos menos de dos años, prefiero una lectura realista más que el incauto y facilista optimismo de que la próxima está ganada. Dice el refrán que a Seguro se lo llevaron preso, así que ojo al piojo.