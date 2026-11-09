Operación Bastión: cuatro nuevas condenas tras allanamientos en el centro de Maldonado

La continuidad de la Operación Bastión, impulsada por la Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado, permitió desarticular tres puntos de venta de estupefacientes en la zona céntrica de la ciudad y obtener cuatro nuevas condenas judiciales. Con estos resultados, el total de personas condenadas en el marco de la operación asciende a nueve.

Los días 3 y 4 de noviembre se realizaron tres allanamientos en viviendas del centro de Maldonado que funcionaban como puntos de comercialización de drogas. Los procedimientos, con apoyo de la Guardia Republicana y la unidad de Hechos Complejos, resultaron en la detención de siete personas e incautaciones de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, un arma de fuego, municiones y otros efectos.

A partir de esas actuaciones, cinco personas fueron condenadas por delitos vinculados al suministro de estupefacientes, tráfico interno de armas y hurto.

El trabajo investigativo continuó

El viernes 6 de noviembre, personal de la Brigada Departamental Antidrogas, con apoyo de otras unidades, allanó una finca en calle Javier de Viana. Allí se incautaron 357 gramos de cocaína y dinero en efectivo. Tres hombres que se encontraban en el lugar ingresaron a una vivienda contigua y fueron detenidos.

Al día siguiente, el sábado 7, se ejecutó otro allanamiento en una casa lindera al punto de venta, donde se detuvo a una mujer presuntamente vinculada a las actividades investigadas.

La Justicia dispuso cuatro nuevas condenas:

Cristian Torena Gutiérrez, de 36 años y con antecedentes penales, fue condenado a 16 meses de prisión efectiva como autor de un delito de violación de domicilio agravado en reiteración real con un delito de privación de libertad.

M.S.D.G., de 40 años y sin antecedentes, y R.F.V.P., de 35 años y con antecedentes, fueron condenados a seis meses de prisión cada uno por violación de domicilio agravado. La pena fue sustituida por libertad a prueba por el mismo plazo, con las siguientes obligaciones: residir en el domicilio denunciado, someterse a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente y realizar servicio comunitario una vez por semana (dos horas).

C.P.C.G., de 55 años y sin antecedentes, fue condenada a dos años de prisión efectiva por un delito de suministro de estupefacientes (artículo 34 del Decreto Ley 14.294).

La Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado destacó que estos resultados son producto del trabajo de campo, las tareas de inteligencia y la investigación sostenida en el marco de la Operación Bastión.