Operación KOBA: condenan a dos personas más y secuestran armas y dinero en San Carlos

La Operación KOBA, llevada adelante desde agosto del año pasado por personal de la Brigada Departamental Antidrogas bajo la supervisión de la Fiscalía de 4º Turno, continúa dando resultados. El operativo ya había puesto ante la Justicia a nueve personas y logrado una importante incautación de estupefacientes, armas, municiones y equipos electrónicos.

El 2 de octubre, tras un allanamiento, se consiguió la detención y condena de otros dos involucrados, además de la incautación de armas, municiones y dinero en efectivo.

Continuando con las averiguaciones y diligencias en torno a la Operación KOBA, se señalaron nuevos puntos de interés para el desarrollo de la investigación. El 1 de octubre, efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas concurrieron a una vivienda ubicada en el barrio Los Laureles de la ciudad de San Carlos, con el fin de dar cumplimiento a una orden de allanamiento expedida por la Fiscalía actuante. Allí se logró la detención de J.A.G.O., de 37 años de edad, carente de antecedentes.

Posteriormente, ese mismo día, realizaron la misma acción sobre una casa de la calle Los Fresnos de la misma localidad, donde se hizo efectiva la detención de M.G.S.P., de 27 años, quien tampoco poseía antecedentes penales. Además, se incautaron armas, municiones y la suma de casi 70.000 pesos uruguayos.

Luego de comparecer ante la Fiscalía, los detenidos fueron conducidos al Juzgado Letrado de 4º Turno. El 2 de octubre, tras celebrada la audiencia y formalizados por los delitos respectivos, se dictaron las siguientes condenas:

M.G.S.P. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes (artículo 34 del Decreto Ley 14.294), un delito de receptación agravada, un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones y un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos, todos en régimen de reiteración real entre sí. La pena impuesta fue de dos años y seis meses de penitenciaría, con descuento de la detención sufrida, siendo de su cargo las obligaciones previstas en los literales d y e del artículo 105 del Código Penal.

J.A.G.O. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes (artículo 34 del Decreto Ley 14.294). La pena impuesta fue de dos años y nueve meses de penitenciaría, con descuento de la detención sufrida, siendo de su cargo las obligaciones previstas en los literales d y e del artículo 105 del Código Penal.