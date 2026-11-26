Una investigación del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III de Maldonado culminó con la condena de un hombre de 24 años y la incautación de sustancia estupefaciente y un arma de fuego, en el marco de la denominada operación Lavagna. El mismo detenido también fue vinculado a un episodio con disparos que se investigaba desde días antes.

Todo comenzó el 1.º de octubre, cuando la AIZ III recibió una denuncia anónima sobre una vivienda ubicada en la calle Carlos Lavagna, en San Carlos. Según la información, el lugar funcionaba como punto de venta de estupefacientes desde hacía aproximadamente 20 días.

Los investigadores desplegaron un trabajo exhaustivo que derivó en un allanamiento realizado el 25 de noviembre, con apoyo de la Brigada Departamental Antidrogas y del Programa de Alta Dedicación Operativa III. En el operativo se secuestraron 30 envoltorios de sustancia estupefaciente y la réplica de un arma de fuego. Además, se detuvo a M.B.C.G., de 24 años y con antecedentes, quien intentó escapar saltando por una ventana.

Una vez en la sede de la AIZ III, el detenido reconoció haber participado en un hecho con disparos ocurrido el 23 de noviembre. Indicó el lugar donde había ocultado el revólver Smith & Wesson calibre 32 utilizado en esas detonaciones. El arma fue recuperada en el sitio señalado, lo que permitió esclarecer ese episodio.

Finalizadas las actuaciones, la vivienda que operaba como boca de venta fue clausurada y tapiada con la colaboración del Municipio de San Carlos.

La Fiscalía Letrada de 4.º Turno dispuso la conducción del detenido a su sede para proseguir las indagatorias. Tras la audiencia fiscal, M.B.C.G. fue remitido al Juzgado Letrado de 11.º Turno, donde resultó condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, un delito de tráfico de armas de fuego y municiones, un delito de porte de arma de fuego con signos de identificación suprimidos, un delito de porte de arma por reincidente y un delito de disparo de arma de fuego, todos en régimen de reiteración real.

La pena impuesta fue de 2 años y 6 meses de penitenciaría, con descuento de la detención ya cumplida y con las obligaciones previstas en los literales d y e del artículo 105 del Código Penal a su cargo.