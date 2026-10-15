Operación “Renacer”: demuelen tres fincas en el asentamiento Brisas del Monte

En la mañana de este jueves 15 de octubre, personal policial de Investigaciones de la Zona Operacional III, en conjunto con funcionarios de la Intendencia Departamental de Maldonado, llevó adelante un procedimiento en el asentamiento Brisas del Monte, donde se procedió a la demolición de tres fincas que funcionaban como bocas de venta de estupefacientes.La Fiscalía de 5º Turno tomó conocimiento de la actuación y dispuso que se procediera a la destrucción de las construcciones, dado que existen denuncias de usurpación presentadas por la Intendencia Departamental de Maldonado.