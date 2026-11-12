Operación Vértice: 2 años y 6 meses de prisión efectiva para integrante de red narco en San Carlos

Una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado permitió un nuevo avance contra una organización dedicada al narcotráfico en San Carlos. El 11 de noviembre fue detenido y condenado a dos años y seis meses de prisión efectiva F.G.V.D.L., de 27 años y sin antecedentes penales, señalado como uno de los encargados de recibir sustancias estupefacientes y distribuirlas en distintos puntos de venta.

El procedimiento se enmarca en la continuidad de la Operación Vértice, iniciada el 10 de octubre. Aquel día, a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre un vehículo con drogas y armas estacionado en un complejo de viviendas de San Carlos, personal de la Brigada Departamental Antidrogas, con apoyo de la Guardia Republicana y la participación del can detector “Negro”, realizó un allanamiento. En esa primera intervención se incautaron documentación, dispositivos electrónicos, dos chalecos balísticos, siete armas de fuego (entre ellas una carabina calibre 7,62, pistolas y revólveres de distintos calibres), cargadores, más de 800 municiones, sustancias estupefacientes (incluyendo envoltorios con sustancia blanca y bolsas con sustancia vegetal) y un automóvil.

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El operativo estuvo vinculado a movimientos detectados en la simultánea Operación Recaer. A partir del análisis de la evidencia, los investigadores establecieron la participación de F.G.V.D.L. en la red. El 11 de noviembre, efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas, nuevamente con apoyo de la Guardia Republicana, allanaron una vivienda en calle Juan Ventura González, en San Carlos. Allí fue detenido el acusado y se secuestraron $70.410, USD 1.801, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

Ese mismo día, tras la audiencia judicial, se dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas y municiones, a la pena de dos años y seis meses de prisión efectiva.

Además, se ordenó el decomiso de las sustancias estupefacientes (para su remisión al Instituto Técnico Forense, análisis y posterior destrucción), de las armas, municiones, chalecos antibalas y cargadores (para el Sistema de Material y Armamento) y del dinero incautado (a disposición de la Junta Nacional de Drogas).La Operación Vértice continúa representando un golpe significativo al microtráfico y al tráfico de armas en el departamento de Maldonado.