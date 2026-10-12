Operación Vértice: nuevo operativo antidrogas en San Carlos

La intervención se originó a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre un automóvil Hyundai estacionado en el lugar, presuntamente con drogas y armas; en el operativo participaron efectivos de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana y el perro detector de sustancias “Negro”, de la BDA

En el marco de la Operación Vértice, el 10 de octubre de 2026 la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) de la Jefatura de Policía de Maldonado realizó un allanamiento en un complejo de viviendas de San Carlos que permitió la incautación de armas de fuego, municiones, equipos electrónicos, chalecos balísticos, un vehículo y sustancias estupefacientes. La intervención se originó a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre un automóvil Hyundai estacionado en el lugar, presuntamente con drogas y armas.

El vehículo estaba vinculado a personas involucradas en la Operación Recaer, ejecutada el mismo día por el Área de Investigaciones de la Zona Operacional III. La Fiscalía Letrada de 4.º Turno libró la orden de allanamiento dirigida exclusivamente a ese auto. En el operativo participaron efectivos de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana y el perro detector de sustancias “Negro”, de la BDA.

Según el comunicado policial, se secuestraron, entre otros elementos:

Documentos varios

1 automóvil

2 chalecos balísticos

3 equipos handy con cargador

1 inhibidor de señal

7 celulares

Varios cargadores (incluyendo 4 de 9 mm capacidad 17, 1 espiral capacidad 50 y 1 extensible capacidad 30)

1 carabina calibre 7,62 con dos cargadores

1 revólver calibre .22 largo

1 pistola calibre 6,35

1 revólver con cachas de madera

1 revólver de doble cañón marca Rossi

1 pistola marca Versa calibre .22

1 revólver calibre .38

2 cargadores calibre .22

Un envoltorio amarillo en forma de ladrillo con sustancia blanca

Un envoltorio rosado en forma de ladrillo con sustancia blanca

Dos bolsas de nylon con sustancia vegetal

Más de 800 municiones de distintos calibres (.243, 7,62, .40, 9 mm y 12 mm)

Recaer

Estos resultados se suman a los de la Operación Recaer, realizada el 9 de octubre en el asentamiento Ahití (zona de Brisas del Monte, San Carlos). En esa acción se efectuaron dos allanamientos vinculados a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de microtráfico. Se incautaron 70,3 gramos de sustancia blanca en piedra, cinco envoltorios con sustancia blanca, un envoltorio de nailon con seis envoltorios (25,24 gramos en total), una balanza de precisión, un teléfono celular, un morral, $5.401 en efectivo, diez papeles recortados, un reloj plateado y otros elementos. Se detuvo a tres personas; dos de ellas fueron emplazadas por la Justicia.

El 10 de octubre, el Juzgado Letrado de 4.º Turno condenó a C.H.B., de 30 años y sin antecedentes penales, a dos años de penitenciaría como autor de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas.

Ambas operaciones se enmarcan en las acciones de la Jefatura de Policía de Maldonado contra el narcotráfico en el departamento.