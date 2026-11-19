La Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado volvió a obtener resultados en el marco de la Operación Vértice, la investigación que apunta a desarticular una red de narcotráfico en el departamento.

El 17 de noviembre, funcionarios de la Brigada, con apoyo de personal de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana y del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III, realizaron una serie de allanamientos en la ciudad de Pan de Azúcar. Como resultado se detuvo a E.R.R.S., de 29 años y con antecedentes, y se incautaron elementos de interés para la investigación que continúa en curso.

Al día siguiente, tras las instancias en Fiscalía, el detenido fue conducido al Juzgado Letrado de 4to Turno de Maldonado. Allí se lo formalizó por la presunta comisión de un delito de distribución de sustancias estupefacientes (artículo 31 del Decreto Ley 14.294), en calidad de autor. La Justicia dispuso como medida cautelar su prisión preventiva por el plazo de 120 días.

La investigación

Esta nueva detención se suma a los avances previos de la Operación Vértice que comenzó el 10 de octubre con un allanamiento en un complejo de viviendas de San Carlos, donde se incautaron armas de fuego, municiones, chalecos balísticos, un vehículo, dispositivos electrónicos y sustancias estupefacientes. Posteriormente, el 11 de noviembre, otro integrante de la red, F.G.V.D.L., de 27 años, fue detenido y condenado a dos años y seis meses de prisión efectiva por suministro de sustancias estupefacientes y tráfico interno de armas y municiones.