Entre el 15 y el 21 de noviembre se realizaron 191 operativos policiales en distintas zonas del departamento de Maldonado, abarcando todas las jurisdicciones. Las acciones se orientaron a la prevención de delitos y al mantenimiento del orden público, con especial atención durante los partidos de fútbol que se disputaron en la zona y que generaron una importante afluencia de visitantes.

Según lo informado por la Jefatura de Policía de Maldonado, como resultado de estos operativos se identificaron 2.493 personas y 851 vehículos. Diez personas fueron derivadas a dependencias policiales (cuatro de ellas se encontraban requeridas), se incautaron 37 vehículos (uno de ellos requerido por hurto) y se labraron 26 contravenciones. Además, se efectuaron 173 espirometrías, de las cuales 11 arrojaron resultado positivo.

Los operativos contaron con la supervisión de los jefes de las Zonas Operacionales y la participación de efectivos de diversas unidades, con apoyo de la Guardia Republicana, la Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia Departamental.