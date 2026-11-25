En febrero de 1829, el Gobierno del Estado Oriental (independiente desde el 4 de octubre de 1828), estaba constituido por el Gobernador el Gral. José Rondeau y los Ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores, ejercidos por Juan Francisco Giró, de Hacienda, por Francisco Joaquín Muñoz y el Cnel. Eugenio Garzón de Guerra y la Honorable Asamblea General Constituyente y Legislativa, constituida por los representantes electos en las poblaciones del territorio donde ejercía jurisdicción. La Ciudad de Montevideo y la de la Colonia del Sacramento, continuaban siendo ocupadas militarmente por el Gobierno Imperial Brasileño, ejercido por el Barón de “La Calera” Tomás García de Zúñiga, Presidente de la “Provincia Cisplatina” (el único oriental que ejercería el cargo). En estas dos ciudades las elecciones se realizaron “extramuros”.

La Asamblea Constituyente y Legislativa, se reunía en la nave de la Capilla de Ntra. Sra. del Carmen de la Aguada, al margen del “Camino Real”, que transcurría desde el Portón de San Pedro de la amurallada Ciudad de San Felipe de Montevideo al Paso del Molino y las “Quintas” del Arroyo Miguelete, pasando por los “Pozos del Rey” de la población de La Aguada, situada “extramuros”. Estaba situada en el lugar que ocupa ahora la Basílica de la Aguaday el “Camino Real” sigue el trayecto de la Avd. del Libertador Brig. Gral. Lavalleja (ex Diagonal Agraciada), en ese tramo. Del otro lado del “Camino Real”, estaba la finca de Don Manuel Ocampo, que era arrendada para el despacho del Gobernador y de sus ministros.

El día 14 de marzo de 1829, la Asamblea decreta en un artículo único, la creación del Escudo de Armas del “Estado Oriental”: “El Escudo de Armas del Estado, será un óvalo coronado por un sol y cuarteado, con una balanza por símbolo de la Igualdad y la Justicia, colocada sobre esmalte azul, en el campo superior de la derecha; en el de la izquierda, el Cerro de Montevideo, como símbolo de la Fuerza, en campo de plata; en el cuadro inferior de la derecha, un caballo suelto, como símbolo de la Libertad, en campo de plata; y en el de la izquierda, sobre esmalte azul, un buey, como símbolo de la Abundancia. Adornado el escudo con trofeos militares, de marina y símbolos de comercio.” Firmado: Silvestre Blanco (Presidente) Miguel Antonio Berro (Secretario).

Los colores del escudo, azul y blanco, repiten los colores de la Bandera del “Estado Oriental”, creada el 18 de diciembre de 1828, por decreto de la Asamblea (en Guadalupe de Canelones), que a su vez devienen de los colores de la Bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fueron tomadas de la insignia de la Casa de Borbón Hispana: “la Real Orden de Carlos III”, que a su vez toma los colores de la representación habitual de la imagen de la “Inmaculada Concepción de María” (hábito blanco y capa azul-celeste). También el símbolo heráldico del Sol, naciente en el escudo y completo en el cuadro superior derecho del pabellón, es el “Sol de Mayo”, el amanecer revolucionario de las Naciones del Plata.

La Balanza tiene su origen en el escudo de la Provincia Oriental artiguista, que también incorporó el “Sol de Mayo”. Según la tradición fue diseñado en la Villa de Purificación, por el propio José Artigas, en 1815 y utilizado en Montevideo a partir de 1816. Es un escudo ovalado, dividido por la mitad horizontalmente, en un cuartel superior el Sol Naciente y el cuartel inferior una balanza con dos platillos equilibrados, sostenida por una mano. Varios de los adherentes del ideario artiguista, integraron la Asamblea Constituyente y Legislativa, destacando en primer lugar quien fuera uno de sus secretarios personales, Miguel Barreiro, de destacada participación; otro integrante era el Pbro. Solano García (chileno), ocasional secretario de Artigas en Arroyo de la China, Gabriel Antonio Pereira (hijo de María, hermana de Rosalía Villagrán Artigas, su esposa y prima hermana), que fue su Ayudante durante el Sitio de Montevideo; José Trápani y Manuel Haedo (ambos Capitanes Artiguistas). Es muy posible que Miguel Barreiro, con apoyos destacados, propusiera la balanza en recuerdo del Escudo de la Provincia Oriental.

El Cerro de Montevideo, coronado por un castillo con tres torres, era el símbolo heráldico de la Ciudad de San Felipe de Montevideo, constituyendo el centro de su escudo de armas, teniendo el mar al pie del cerro. Se desconoce cuándo se le concedió este escudo a la ciudad, por parte del Rey de España y de las Indias. Probablemente lo hizo Felipe V, en fecha próxima y posterior al establecimiento de su cabildo (1730), en su condición de ciudad: “Muy noble y esclarecida Ciudad de San Felipe de Montevideo”. De cualquier forma la concesión es previa a 1789, ya que aparece en las medallas conmemorativas de la proclamación del Rey Carlos IV, con la inscripción: “Castilla es mi Corona”. Es interesante destacar que el diseño es anterior a la construcción de la Fortaleza que corona el cerro (1809/1811). En los artículos de la Convención Preliminar de Paz, se menciona a la “Provincia de Montevideo” y además la mayoría de los integrantes de la Asamblea, eran montevideanos. El Constituyente montevideano Ramón Massini, presentó un proyecto de escudo en el que el “Cerro”, ocupaba el centro de él. Es interesante consignar que el escudo heráldico de los Reyes de Castilla es un castillo, coronado por tres torres, más alta la central, igual al escudo hispano montevideano. El cerro es el símbolo de identidad de la ciudad, origen además de su peculiar nombre, sólo sustituido recientemente en la heráldica departamental, en forma inexplicable. Era el símbolo heráldico más antiguo de nuestro país.

El caballo en actitud “corriente” (galopando), es un símbolo heráldico hispánico y aún europeo habitual, significando además de libertad, fuerza, destreza, figura muy asociada a la nobleza de la caballería.

El buey en actitud de descanso en pie, es menos frecuente como símbolo heráldico hispano (es más frecuente el toro), pero está presente en escudos nobiliarios de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, simbolizando: fuerza, trabajo, cultivo de la tierra, mansedumbre.

Este símbolo nacional, nos acompaña desde el nacimiento de nuestro país, conformado con elementos de origen hispánico colonial y de la “Patria Vieja”. Sí nos representa, es nuestra identidad nacional, no cedamos a insinuaciones deletéreas de la representación del Estado.

Dr. Mario Scasso Burghi.

Bibliografía

La Ley. – Artigas. Revista de la Asociación Patriótica del Uruguay. II Época. Tomo V. Abril 1981.

El Cerro de Montevideo. – Pedro R. Barreiro. Intendencia Municipal de Montevideo. 1984.

Las Banderas de Artigas. – Agustín Beraza. Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Imp. Nac..1957.

Brig. Gral. José Casimiro Rondeau. – Jorge A. Ferrer. Ed. Ciudad Argentina. 1997.

Ensayo de Historia Patria. La Independencia. Tomo I. – H.D.. Imp. Barreiro y Ramos. 1955.

La Emancipación. Crónica General del Uruguay. Volumen II. – A. Vázquez Romero/W. Reyes Abadie.