“Orsi, Salud Pública y Fiscalía”, por Danilo Arbilla

Aplaudí con alegría la decisión del presidente Yamandú Orsi de restablecer en 5 años la inhabilitación de la anestesista sancionada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera, que la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg había reducido a tres. Lo hice este último miércoles desde mi columna en el programa La Primera Página, de FM Gente de Maldonado: la consideré una buena noticia que también llevaba alegría y sosiego a familiares de Barrera , a los médicos renunciantes de la comisión Honoraria de Salud Pública y a una gran mayoría de la opinión pública. Opiné, en función de consultas a expertos más que en mi “olfato”, que esa decisión fortalecía la imagen del Jefe de Estado. A la vez imaginé el alejamiento de la titular de la Cartera, por cuestiones de sensibilidad política como se dice, y me referí a algún caso más. Pero, como también se dice, la imaginación es la loca de la casa y no tuve en cuenta la “no sensibilidad” y la resistencia a dejar el sillón de más de un miembro del gabinete ministerial.

El que renunció fue el jefe de Jurídica del ministerio en base a cuyo informe actuó la secretaria de estado. Que lo aprobó y redujo la sanción, pero ahora resulta que no lo aprobó tanto: ello tiene que ver con lo del “funcionario expiatorio”. Pienso que Orsi se perdió una buena chance de cambiar la pisada. Pero, así como el fútbol siempre da revancha al decir de los cronistas deportivos, la política también.

El jueves, Búsqueda reveló declaraciones de Sebastián Marset referente a coimas y sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela, y a su “bronca” con la fiscal de Corte uruguaya- “es una hija de puta”, habría dicho.

Marset admitió que en el marco de su política de “plata o plomo” había ordenado atentados y amenazas contra oficinas sede de cuerpos de lucha contra el narcotráfico y contra la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero. De ésta dijo que “es incorruptible”.

No es que lo que opine Marset sea de gran valía, ni merezca especial credibilidad, pero en este caso coincide con lo que piensa gran parte de la ciudadanía en cuanto a la honestidad y actuación de Ferrero. Cierto es que no todos piensan igual; el Senador Eduardo Brenta precisó no hace tanto que la Fiscal Ferrero no ofrece garantías al Frente Amplio.

Parece que tampoco se las ofrece a Marset. Por distintas razones, seguramente.

Es un tema en el que hay que ser cuidadoso. Tampoco es tan seguro que lo que dijo el legislador involucre a “todo” el FA, o solo a negociadores políticos, y muy especialmente si ese es el sentir del Presidente de la República. Este es un aspecto a sopesar porque en su momento y en más de una ocasión ha trascendido que Orsi ha manifestado su apoyo a la actual Fiscal de Corte; se lo habría expresado incluso a ella y también a más de uno de sus allegados. Su gran preocupación – se dijo- era de como la “discusión” y la propia permanencia podía afectar la salud de la funcionaria.

Con casos en Fiscalía como los de Cardama y la estancia María Dolores no sería desacertado que Orsi optara por la ratificación de Ferrero, como una forma de dar garantías a todos y asegurar transparencia. Creo que sería una decisión muy bien recibida por la ciudadanía y que fortalecería mucho la imagen presidencial.