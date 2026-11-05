En el marco del plan de obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en San Carlos, OSE-UGD pondrá en funcionamiento el nuevo tanque de reserva de la localidad durante la segunda quincena de noviembre.
Para habilitar esta infraestructura será necesario conectar la nueva red a la red existente. Debido a esta maniobra operativa, podrían registrarse variaciones temporales en las presiones de la red o alteraciones puntuales en el servicio de agua potable en distintas zonas de la ciudad, hasta tanto el sistema logre uniformizar la presión.
Desde OSE-UGD informaron que en cada etapa de los trabajos se adoptarán las medidas necesarias para minimizar el impacto en la comunidad y reducir las molestias a los usuarios. Además, se mantendrá un monitoreo continuo de la situación y se informará de forma oportuna a la población sobre cualquier novedad relevante.
OSE habilitará nuevo tanque de reserva en San Carlos en la segunda quincena de noviembre
En el marco del plan de obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en San Carlos, OSE-UGD pondrá en funcionamiento el nuevo tanque de reserva de la localidad durante la segunda quincena de noviembre.