Otoño cultural: cine, música en vivo, fiesta Ñu!, feria y más

ara los amantes de la música en vivo, hay jam de jazz al mediodía en La Curandería, toca El Club de Tobi en Narakan, y en El Beril, Agustín Morabito. Querés bailar: Ñu! cumple un año y festeja a lo grande. En el cine MACA, se proyecta Un Pájaro Azul: peliculón imperdible y gratis. Hay expo de fotos y de cuadros, en el Arboretum y La Roca Espacio de Arte. Bigote Bar te invita a ser artista por un día con Winenot?, una experiencia de vinos, picoteo y brochas. Y como si esto fuera poco, hay planazos familiares: la feria en el Mercado Central por el día de la madre y la Jornada Fungi en Laguna Garzón. No tenés excusa para quedarte adentro. El arte local te espera a la vuelta de la esquina. Esta agenda te sugiere todas las opciones.

Por Julieta Troielli (@azarero)

Los Bosques, Mediodía de Jazz y Susana Sarandon

en La Curandería



Este finde “La Cura” promete. Para arrancar, el viernes 10 de mayo a las 21 hs tocan Los Bosques: buena música y rica comida, qué mejor que cerrar así la semana. Seguimos con clásico plan de sábado al mediodía: Jam de Jazz en la Curandería de la mano de Manu Ojeda, Dami Taveira & Ian Elizondo. Una propuesta de fusiona un almuerzo caserito, sano y delicioso acompañado de buena música en vivo. Y el mismo sábado 11, por la noche, 21hs, toca Susana Sarandon, una banda que se las trae. Show imperdible. Si todavía no conocés La Curandería, te recomendamos visitar este restó-centro cultural en Maldonado, donde el lema es “el arte cura, la comida sana”. Y ni qué hablar del patio lleno de plantas con mesitas, ideal para almorzar al sol. Román Guerra 638. T: 42 263121. IG: lacuranderia.uy

¿Wine not? Arte y copas en Bigote Bar

Por qué no darle una bocanada de aire fresco a tu fin de semana y hacer algo diferente. Acá va una propuesta linda linda: Bottino Arte junto a Bigote Bar te proponen ser artista por una noche. Pintar mientras disfrutás de buenos vinos y algo de picar. Además habrá música en vivo. Obviamente al final de la noche te podés llevar tu obra de arte y por supuesto, no tenés que tener experiencia previa. Esta experiencia arranca a las 19:30 y dura 3 hs. La entrada sale $1400 y hay cupos limitados, a no dormirse. BIGOTE BAR. Av. Gorlero y Calle 27, Punta del Este.

TaiChi ChiKung en el bosque

¿Estás buscando un plan de mañana, para renovar tu energía el finde y descubrir un nuevo universo? Acá te dejamos una propuesta interesante: sábados de mayo a las 9 de la mañana de Taichi Chikung, en el Arboretum Lussich. Para más info, contactar al instructor David Valdivieso, 094587707. Punta Ballena. Ig: @arboretumlussichoficial

Sendero hacia el reino de los hongos en Laguna Garzón



Si tenés ganas de vivir una aventura en la naturaleza, anotate este plan: una inmersión en el mundo fungi para toda la familia en Laguna Garzón. Este sábado 11 de mayo a las 10 am habrá una jornada especial para principiantes y quienes quieran iniciarse en este fantástico mundo. Los hongos o setas son organismos pluricelulares cuyo origen precede al reino vegetal existiendo desde unos miles de millones de años. Sustentan y sostienen la vida. Intervienen en todos los ciclos de la vida, formando asociaciones de beneficio mutuo, dan origen y fin. Habrá una caminata de 4 kms, de baja exigencia física, donde se recorrerá el área protegida por senderos nuevos, de especies autóctonas y también de flora exótica, descubriendo distintos bosques para reconocer e identificar las diferentes variedades de hongos, comestibles y no comestibles. Colecta responsable y metodologías de preparación para consumo (limpieza, corte, técnicas de cocimiento, etc). El valor de la actividad es de $ 1000 adultos, $ 500 niños. Cupos limitados. Se requiere reserva previa.Tel: 096102002 www.lagunagarzon.uy

Roberto Cadenas y Francisco Kaderabek exponen

en La Roca

¿Te gustan las artes plásticas? Este sábado 11 de mayo a las 18 hs se inagura una muestra con obras de los artistas Roberto Cadenas y Francisco Kaderabek. “La Roca Espacio de Arte – Club del Lago” es un enclave cultural de Punta Ballena, ubicado en Ruta Interbalnearia (km 116), en la esquina de Avda Laguna del Sauce. Abierto todos los días de 17.00 a 20.00 hs (contacto 099221463 – 099801408).





Trazo y Engaño: exposición fotográfica en el Arboretum Lussich

Un paso que fusione arte y naturaleza: una muestra de fotos e infinitos senderos para recorrer entre árboles. Del 2 al 15 de mayo está en exposición la muestra del fotógrafo Pedro Ibánez en el Arboretum Lussich. La muestra se llama “Trazo y Engaño”. Punta Ballena. Ig: @arboretumlussichoficial

Día de la madre en el Mercado Central de Maldonado

El Mercado Central celebra el día de la madre este sábado 11 de mayo en la plaza de San Fernando de 11 a 19 hs. Habrá feria y arte en vivo. Gran plan para salir a pasear en familia y hacerle regalitos a mamá.

Un pájaro azul en Cine MACA



Cinéfilos acá se viene una gran recomendación. Este sábado 11 de mayo se proyecta en el MACA una película imperdible. Sensibilidad, humanidad y poesía. Una de esas historias que nos invitan a volver a mirar lo cotidiano con otros ojos. Un Pájaro Azul de Ariel Rotter (Argentina/Uruguay, 2023, 97 minutos), con elenco de lujo: Elenco: Alfonso Tort, Julieta Zylberberg, Norman Briski, Susana Pampín, Néstor Guzzini, Romina Paula, Walter Jakob, María Villar, Julian Larquier. Compartimos la sinopsis para que se tienten: Javier y Valeria hace años buscan tener un hijo que no llega. Un día aparece Camila, una compañera de trabajo de Javier, para contarle que está embarazada de él. Javier queda atrapado en un conflicto que pone a prueba sus valores, su sentido de la responsabilidad y que con el paso de los días, dinamita su existencia y su vida de pareja. El cine MACA está en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), que se encuentra en el kilómetro 4,5 de Ruta 104, en Manantiales. IG: maca.fundacionpabloatchugarry

Música en vivo en El Beril

Este sábado 11 de mayo a las 22hs, El Beril en Piriápolis, le abre las puertas a Agustín Moratorio y Dj Membrilla. Además habrá noche de tapeo y toda la buena onda de este bolichito descontracturado frente al mar, ideal para ir a disfrutar de una noche de verano. Avenida Central Esquina con Rambla de los ingleses, Piriápolis



Club de Tobi, Fiesta Ñu! y Santiago Vazquez en Pueblo Narakan

¡Este finde Pueblo Narakan, en la Península, tiene un line up imperdible! Atentis con estas fechas: el viernes 10 de mayo a las 21.30 hs, toca el Club de Tobi, el cuarteto de cuerdas más famoso y menos clásico del Uruguay: tenés que ir. Sábado 11, la gran fiesta gran de Ñu! que celebra el año, bailás o bailás. Y para cerrar el finde, Santiago Vázquez se presenta con su Solo Mbira, el domingo 12, en un show de música tradicional de los shona de Zimbawe, a las 18:30 hs. Pueblo Narakan queda en Juan Díaz de Solís 676, Punta del Este. Reservas al Ig @pueblo.narakan o al 099285259.