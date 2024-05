Otoño cultural: cine, música en vivo, recorrido funga y danza

Para los amantes de la música en vivo, hay jam de jazz al mediodía en La Curandería, toca Supervielle, Takipá Forró & Roque Bellini en Narakan, y Santa Falco en El Beril. En el cine MACA, se proyecta El Retrato de mi Padre: documental imperdible y gratis. Hay recorrido funga, en el Arboretum y taller de danza experimental en El Popu. No tenés excusa para quedarte adentro. Convidate un ratito de arte local. Esta agenda te sugiere todas las opciones.

Por Julieta Troielli (@azarero)

Jam de Jazz y Samba No Pé en La Curandería

Si buscás un plan de sábado al mediodía, la Jam de Jazz en la Curandería de la mano de Manu Ojeda, Dami Taveira & Ian Elizondo es por lejos la mejor opción. Una propuesta que fusiona un almuerzo caserito, sano y delicioso acompañado de buena música en vivo. Y si preferís domingo, este 19 de mayo, también al mediodía, 13hs, toca Samba No pé, Gabriela Fernández & Alejo Pastorino, con artistas invitados. Show imperdible. Si todavía no conocés La Curandería, te recomendamos visitar este restó-centro cultural en Maldonado, donde el lema es “el arte cura, la comida sana”. Y ni qué hablar del patio lleno de plantas con mesitas, ideal para almorzar al sol. Román Guerra 638. T: 42 263121. IG: lacuranderia.uy

Jornada Funga en el Arboretum Lussich

¿Te da curiosidad el mundo de los hongos? Este sábado 18 de mayo, de 10 a 13 hs, habrá un recorrido por el Arboretum Lussich para reconocimiento de hongos. El costo de esta jornada de encuentro con la funga es de $600 y hay paquete familiar. Más info a 098 237 834. Cupos limitados. Punta Ballena. Ig: @arboretumlussichoficial

El retrato de mi padre en el MACA

Este sábado 18 de mayo a las 14hs, en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry se proyecta el documental “El Retrato de mi padre” de Juan Ignacio Fernández Hoppe. Este film es una joyita, un trabajo arqueológico de la memoria, la historia de un hijo que sale a buscar a su padre entre los recuerdos. Conmovedor, sensible, poético y con cierto humor, muy propio de su director. Super recomendada. Compartimos la sinopsis: “Mi padre fue encontrado muerto en la playa con psicofármacos entre sus cosas. A pesar de la sospecha de suicidio, mi madre -psiquiatra de profesión- consideró innecesario hacer la autopsia. Yo tenía ocho años. Treinta años después, contando con la ayuda de una caja con sus pertenencias, me lanzo a reconstruir su imagen. Lo descubro como un músico inclasificable y musicoterapeuta de adolescentes discapacitados, pero nada de eso es seguro en esta búsqueda, siempre envuelta en la niebla de la enfermedad psiquiátrica, el abuso de la medicación y el cuestionamiento de mi madre a cada uno de mis hallazgos.” Dice Fernández Hoppe sobre el proceso creativo de este documental: “Para hacer esta película tuve que prestarle la cámara a ese niño de 8 años que no creyó del todo que su padre había muerto, porque la muerte es cosa de adultos. Solo ese niño podía creer que retratar a su padre era una especie de juego de encastre de piezas…” Fundación Pablo Atchugarry – MACA – Ruta 104.

Taller de danza experimental en El Popu

Este sábado hay un taller muy interesante en El Popu, que busca trabajar el movimiento consciente a través de herramientas de la danza contemporánea y el yoga.Es una invitación a deslizar con la música, componiendo una atmósfera entre el espacio, los cuerpos y el tiempo presente, para habitar la danza que surge como consecuencia lógica del proceso de moverse y respirar. Se indagará en la estructura corporal, el peso, el impulso, la dirección, la proyección del movimiento, la capacidad de propiocepción y la técnica como instrumento, a través de dinámicas grupales lúdicas, consignas de improvisación y secuencias coreográficas.

Los pranayamas (respiraciones) guiarán todo el encuentro, estableciendo un nexo entre respiración-coordinación-movimiento.Se trata de un movimiento respirado y de una respiración que se está moviendo, y de disfrute compartido; una respiración que se vuelve colectiva. Para más información: 098816632. No se requieren conocimientos previos en danza, solo ganas de estar. Ruta 10 y calle Juan Pedro López. Ig: @naturalypopular

Santa Falco en El Beril

Este sábado 18 de mayo a las 22hs, El Beril en Piriápolis, le abre las puertas a Santa Falco, cantautor de la ostia que llenará la noche de canciones. Si andás por la zona de Piriápolis, no te pierdas este show y toda la buena onda de este bolichito descontracturado frente al mar, ideal para ir a disfrutar de buena música. Avenida Central Esquina con Rambla de los ingleses, Piriápolis



Supervielle, Takipá Forró & Roque Bellini en Pueblo Narakan

Se viene un fin de semana a pura música en Pueblo Narakan. El Viernes 17 de mayo, a las 21.30 hs, toca el gran Luciano Supervielle, uno de los grandes exponentes de la música uruguaya contemporánea. Entradas por Red Tickets.

El sábado 18, a las 21 30 hs, hay noche de Forro conel trío explosivo Takipá Forró. Habrá clase antes de show, así que no tenés excusa para no bailar. Y a la media noche, la cava se prende fuego con el Livi Looping Grooves de Rocque Bellini.Pueblo Narakan queda en Juan Díaz de Solis 676, Punta del Este. Reservas al Ig @pueblo.narakan o al 099285259.