Pablo Atchugarry y el MACA fueron homenajeados en el Parlamento

Con la presencia del artista y su familia, el Parlamento homenajeó este martes a Pablo Atchugarry y al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry. El diputado Eduardo Antonini tuvo a su cargo el reconocimiento y describió al homenajeado como un “ser humano excepcional, con una sensibilidad especial, una humanidad y una humildad que solo pueden tener los grandes”. Pablo no es solo un artista plástico, escultor exitoso y conocido a nivel mundial, es también un Embajador de la cultura de nuestro país, dijo el legislador.

Además, destacó la apuesta de Atchugarry por el Uruguay. “Soñó construir un lugar único para promover el arte y la cultura, para acercar el arte a la gente. Pero no solo lo soñó, sino que hizo realidad esos sueños.Y esos sueños se plasmaron, en Uruguay, y más exactamente en mi querido departamento de Maldonado”.

“Sus sueños se concretaron, no solo el museo, el parque de esculturas, las exhibiciones, sino el más importante quizás, y es el de dar cercanía, de lograr acercar el arte y la cultura a la gente”.

Antonini puso de relieve los miles de escolares de todo el país que tuvieron sus primeros contactos con el arte gracias al artista. “Además a motivarlos, no solo a las exposiciones y esculturas, sino también a darles sus primeros talleres de arte ahí mismo, in situ, y esa maravillosa labor pedagógica es totalmente gratuita y sustentada por el propio Pablo”.

Imágenes: Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay