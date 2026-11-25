José Nicolás Vergara, padre de Pepa Almendra Vergara Di Benedetto, presentó ante el prefecto nacional naval una denuncia administrativa contra los funcionarios de la Prefectura Nacional Naval que intervinieron en el caso de su hija, hallada sin vida el 28 de julio en la parada 5 de la playa Mansa, y pidió que se instruya una investigación para identificarlos y sancionarlos.

El escrito, firmado por los abogados Rafael Silva y Sebastián Beracochea Castro, ingresó el 24 de noviembre a la Prefectura, en Montevideo, como expediente 7785/26. “Si lo presentamos ahí en Maldonado son todos amigos”, explicó Silva, quien adelantó que es “una de las tantas denuncias” que presentarán.

La denuncia sostiene que la escena, en la franja costera que el artículo 11 de la Ley 19.775 (orgánica militar) asigna a la Armada, era jurisdicción de la Prefectura, pero que esta se limitó a una “custodia compartida” con la Seccional 10ª de la Policía Nacional, sin labrar el informe de custodia ni dar aviso a su División de Investigaciones.

Cuestionamientos

Afirma además que los efectivos manipularon el cinto de cuero hallado en el lugar, que familiares y allegados no reconocen como de la joven: lo colocaron alrededor de la cintura del cuerpo “para comprobar si su medida coincidía”, sin tomar muestras de ADN ni relevar huellas. Según el escrito, el cinto, el cuaderno con una “presunta nota póstuma” y otras pertenencias se entregaron a la familia en la escena, sin peritaje caligráfico ni de laboratorio, y “la familia nunca entendió qué era lo que se le estaba entregando”. También cuestiona que los peritos concluyeran “suicidio” antes de la autopsia.

“Hay determinados protocolos que determinan la actuación de los funcionarios de la Prefectura y ninguno de ellos se cumplió”, dijo Silva. “Se pisoteó la escena del hecho, se quebró, se violó la regla de oro, que es la preservación”, agregó, y sostuvo que si no se cumplen los protocolos “es imposible que podamos llegar a la verdad y justicia”.

“No es mi deber decir por qué no se cumplió. Mi deber es denunciar la irregularidad”, señaló el abogado, para quien el objetivo es que “nunca más una familia tenga que soportar” que un abogado le explique que la Policía no cumplió los protocolos ante la muerte de un hijo.