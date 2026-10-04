Padre de un alumnofue condenado por agredir al guardia de seguridad en un liceo

El Juzgado Letrado de 4º Turno de Maldonado condenó el pasado 2 de octubre a E.M.G., de 35 años, como autor penalmente responsable de un delito de lesiones personales en concurso formal con un delito de agresión a un trabajador de la educación. La pena impuesta fue de seis meses de prisión, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 295 bis del Código del Proceso Penal será sustituida por un régimen de libertad a prueba por igual plazo.

Los hechos ocurrieron el 9 de julio a las 19:00 horas, cuando el Servicio de Emergencias 9-1-1 recibió un llamado alertando que un hombre estaba agrediendo a otro en las instalaciones de un centro de educación secundaria de la ciudad de Maldonado. De manera inmediata, los operadores del Centro de Comando Unificado comisionaron al lugar personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II.

Los efectivos se entrevistaron con la víctima, el guardia de seguridad de la institución, y procedieron a la detención del agresor. E.M.G., padre de uno de los alumnos del centro educativo, que no registraba antecedentes penales hasta el momento.

Enterada la Fiscalía Letrada de 1er Turno, dispuso varias diligencias, entre ellas el emplazamiento al indagado para que compareciera ante su sede con asistencia letrada. Culminadas las instancias fiscales, el caso pasó a manos del Juzgado Letrado de 4º Turno, que dictó la condena. Como parte del régimen de libertad a prueba, el condenado deberá cumplir las siguientes obligaciones: residir en el domicilio denunciado en la comparecencia; someterse a la orientación y vigilancia de la DINAMA; presentarse una vez a la semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio; y realizar prestación de servicio comunitario una vez por semana, durante dos horas diarias, en la forma prevista en el artículo 295 bis del Código del Proceso Penal.