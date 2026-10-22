Pan de Azúcar: ataque a tiros a una vivienda y un joven herido de bala

La tranquilidad de la ciudad de Pan de Azúcar se vio sacudida entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves debido a dos violentos episodios armados. Los hechos, que se desarrollaron con pocas horas de diferencia, dejaron como saldo a un joven de 20 años gravemente herido y los muros de una vivienda baleados.

El primer incidente se registró en la noche del miércoles 21 de octubre, en la intersección de las calles Carlos Silva y General Olivera. Próximo a las 21:04 horas, el servicio de emergencia recibió una alerta sobre una persona herida de arma de fuego en la vía pública, lo que motivó el rápido desplazamiento de personal policial hacia el lugar. Al arribar las autoridades, la víctima —un joven de 20 años— ya había sido trasladado en un vehículo particular hacia el centro de salud local. Allí, el médico de guardia le diagnosticó una herida de bala en el tórax, con orificio de entrada y de salida. Debido a la gravedad del cuadro, el paciente fue derivado de forma urgente a un centro asistencial de la ciudad de Maldonado.

En la escena del ataque, los efectivos policiales ubicaron diversas vainas esparcidas sobre la calle. Durante la mañana de este jueves, personal de Policía Científica continuó relevando el terreno para recolectar más pruebas.

Pocas horas después, la violencia volvió a manifestarse en otra zona de la ciudad. Vecinos del kilómetro 106 de la Ruta 9, sobre un camino interno contiguo a la carretera, reportaron haber escuchado una intensa ráfaga de disparos. Alrededor de las 05:00 de la mañana de este jueves, efectivos policiales concurrieron al lugar tras recibir el reporte del tiroteo. En el sitio, las autoridades constataron múltiples impactos de bala en el muro perimetral de una vivienda. Asimismo, los agentes hallaron varias vainas servidas y dos municiones sin detonar.

Mediante las averiguaciones vecinales practicadas en la zona, la Policía tomó conocimiento de que los residentes ya habían presenciado otra ráfaga de tiros previamente, en el entorno de las 21:00 horas del miércoles, coincidiendo temporalmente con el ataque al joven en las calles Carlos Silva y General Olivera.

Efectivos de la Jefatura de Policía de Maldonado y peritos de Policía Científica trabajan de forma coordinada en ambas escenas.