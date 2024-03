Para Rodrigo Blás el primer objetivo es mantener el gobierno nacional antes que sus aspiraciones personales

El diputado y precandidato nacionalista a la intendencia de Maldonado, Rodrigo Blás, participó en San Carlos de un plenario en el que, entre otras cosas, remarcó la necesidad de continuar las transformaciones y logros conquistados durante esta administración, pero de la mano de la economista Laura Raffo. Además, confesó que el gran y primer objetivo es mantener el gobierno nacional, antes que cualquier aspiración personal.

El líder de Unión y Cambio señaló que su partido se encamina a una elección con mucho optimismo y alegría ya que el gobierno tiene mucho para mostrar y que la gente ve esos cambios y transformaciones que no quedaron sólo en promesas electorales.

No obstante, alertó que no hay que sentirse cómodos y pensar que eso es suficiente y que la pelea fundamental es no sólo para continuar gobernando sino por la forma de ver al país y su gente que tiene el Partido Nacional al que definió como “humanismo en la práctica y centrarse en el desarrollo de la persona para potenciarla”.

“Las transformaciones de este gobierno nos han vuelto más libres, más fuertes y más uruguayos”, afirmó y remarcó que durante los gobiernos anteriores se perdió identidad, la forma uruguaya de ser y de creer en las personas”.

Crisis globales y locales

Tan importante es continuar en esa línea, explicó, que cualquier aspiración personal debe quedar en segundo plano y recordar que durante cuatro años este gobierno nacional estuvo en situación de emergencia por la pandemia, otras crisis globales y locales -guerra Ucrania, sequía- y sus consecuencias y “pese a todos los males se llegará al fin del período con las cosas que importan más que bien”.

En ese sentido, enumeró que hay un país con menor desocupación, con la inflación más baja de los últimos cincuenta años y eso significa que este gobierno ha hecho que cada uruguayo esté en mejor situación.

También destacó que el final del período encontrará a Uruguay y a Maldonado con la mayor tasa de actividad en los últimos veinte años y que eso se traduce en que no sólo hay menos gente sin trabajo, sino que hay más gente trabajando bien ya que el salario real supera el que había en el 2019.

“Cada uno de nosotros compramos más con el fruto de nuestro trabajo y vivimos mejor”, aseguró Blás y recordó que los gobiernos se marcan en su éxito o en su fracaso simplemente mirando si cuando finalizan, la gente está un paso más delante de donde estaba cuando empezó la gestión.

“Eso se llama triunfo y por lo menos es la forma de ver al Uruguay que tiene el Partido Nacional, que tiene Luis Lacalle Pou y que nos hace sentir orgullosos”, dijo.



Una mirada distinta

El precandidato a la intendencia también reconoció que aún falta hacer más por el país y su gente y por eso, de la mano de la economista Laura Raffo, que tiene una mirada distinta, se profundizará el lado humano que ha sido la impronta que esta gestión nacionalista le ha dado al Uruguay.

“Ganar de nuevo va a permitir que Uruguay no vuelva hacia atrás y mantenga el camino donde el desarrollo individual y el crecimiento de cada uno de sus habitantes genere el crecimiento de todos y esa es la gran diferencia que tiene el Partido Nacional”.