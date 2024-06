Pareja de abogados carolinos falleció en incendio en las Sierras de Garzón

Un accidente doméstico explicaría la muerte de la pareja de abogados del fuero local Mercedes Nieto y Mario Cabrera, registrada en la tarde del pasado sábado en un incendio en una casa de Sierras de Garzón.

Si bien los peritajes de Bomberos no fueron terminados, fuentes del caso explicaron que los ocupantes de la vivienda habrían empleado un líquido combustible para acelerar el fuego en la chimenea de la vivienda. La deflagración del fuego no fue calculada y alcanzó a los dos ocupantes de la vivienda que murieron casi de inmediato al quedar calcinados por la llamarada. Entre los peritajes se espera el resultado de la autopsia para confirmar si se trató de un accidente doméstico o de un hecho doloso.

El caso fue denunciado alrededor de las 15:30 del pasado sábado por el teléfono de emergencias 911 cuando vecinos del lugar advirtieron el incendio registrado en la vivienda.

El denunciante agregó que en el interior de la casa se encontraban sus dos moradores. Esto fue confirmado por efectivos de la Dirección Nacional de Bomberos que se constituyeron en el lugar. La casa estaba construida de paredes de ladrillos y cubierta liviana en chapa; la dimensión total era de unos 12 metros de largo por 6 de ancho y los bomberos extinguieron las llamas, se encargaron de la remoción de materiales y el posterior enfriamiento de toda la superficie.

En el lugar se hicieron presentes el Coordinador de la Jefatura de Maldonado, Com. Mayor Rodney Silva, el Jefe de la Región VI de Bomberos, Com. Mayor José Ribeiro, efectivos de bomberos de San Carlos y José Ignacio y personal de Policía Científica.