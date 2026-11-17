El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry presentó en la noche del lunes, en la Azotea de Haedo, su libro “¡Al trabajo y adelante! Vigencia y legado de Benito Nardone, Chico Tazo” (Sudamericana). La actividad integró la segunda edición de la Euforia del Libro, el festival literario de la Intendencia de Maldonado. El autor conversó sobre la obra con Miguel Arregui, periodista con trayectoria en Búsqueda y El Observador.

Bordaberry explicó que la investigación le llevó entre un año y medio y dos años, en los que revisó “más de 800 documentos” en la Biblioteca Nacional, además de material de la biblioteca del Palacio Legislativo y de las actas de la Federación Rural. El libro tiene prólogo del ex presidente Luis Lacalle Pou.

Según relató, todo comenzó con el pedido de un amigo argentino con casa en La Barra, dueño de una pequeña editorial, que le propuso escribir sobre Pedro Figari. Bordaberry descartó la idea porque el expresidente Julio María Sanguinetti ya había escrito sobre el pintor, y la conversación derivó hacia Nardone, una figura que, a su juicio, quedó relegada frente a Luis Alberto de Herrera, Aparicio Saravia o José Batlle y Ordóñez. El encargo era “escribir 15 páginas de una biografía nada más” y reunir textos, pero al cabo de ese tiempo llegó “con un libro de 300 páginas”. Su amigo le dijo que no era lo que le había pedido y que hablaría con Penguin Random House.

En la editorial le preguntaron si era un ensayo, una novela histórica o una biografía. Respondió que no sabía: “Me parece que es todo, porque esto tiene que ver mucho con cómo el libro me encontró a mí”. Consultado por Arregui sobre el formato, explicó que recurrió a la novela histórica, a la manera de Dominique Lapierre, Larry Collins o Graham Greene, para hacer la lectura más atractiva, aunque reconoció que “para los historiadores la novela histórica es un sacrilegio”.

AMOR U ODIO

Bordaberry dijo que en sus presentaciones encontró “gente muy a favor y muy en contra” de Nardone. Contó que en Lavalleja un paisano fue a devolver a un comercio una radio Philco porque “solo pasa música”; el comerciante sintonizó a Chico Tazo, el hombre nunca más cambió el dial y, cuando Nardone murió, cubrió el aparato con una funda y no volvió a prenderlo. En la vereda opuesta, un diputado de su sector, cuyo nombre reservó, rechazó la invitación porque “en mi casa estaba prohibido decir Nardone”. “Generaba o amor u odio, no había grises”, resumió.

También relató cómo buscó amortiguar la reacción de los partidos tradicionales. Cuando le contó al senador Tabaré Viera que escribía sobre Nardone, este le advirtió que los batllistas “te van a matar” y le pidió: “Vamos a cuidar los votos”. Tras leerlo, Viera le dijo que le parecía bien y que iba por la segunda lectura. Para los blancos, pidió el prólogo a Lacalle Pou, que allí escribe “más allá de perspectivas y opiniones personales”. Para los colorados, fue a ver a Sanguinetti y le propuso que presentara el libro. Según su relato, el expresidente le contestó: “Yo voy a hablar bien del libro porque debe estar bien escrito, vos estudiás, así que debe estar bien. No me pidas que hable bien del personaje”. “No, no, te pido que hables bien del autor”, le respondió Bordaberry. Agregó que Sanguinetti todavía recuerda: “La del 58 nos ganó bien, pero la del 62 la perdimos por culpa de él”.

LA CASA DE HAEDO

Bordaberry aludió también al lugar, la casa de Eduardo Víctor Haedo, a quien definió como uno de los políticos más rápidos “en el buen sentido de la palabra”. Recordó que en 1961 Haedo recibió allí a Ernesto Che Guevara, entonces ministro de Industria de Cuba, y que la foto de ambos tomando mate le pareció a Nardone “un sacrilegio”: dos semanas después organizó en Minas un acto “de desagravio al mate” que reunió a miles de ruralistas. Nardone presidió el Consejo Nacional de Gobierno en 1960 y Haedo lo sucedió en 1961. Según Bordaberry, Haedo “lo enloqueció” a Chico Tazo, por lo que este “no debía estar muy contento que estemos presentando el libro” en esa casa.

Contó también que, en la gira de agradecimiento tras el triunfo herrerista-ruralista de 1958, el ómnibus de la comitiva se perdió por caminos de tierra en Colonia y terminó frente a un rancho, del que salió una mujer de 80 años gritando: “Doctor Herrera, doctor Herrera, no me quería morir antes de verlo”. Haedo bajó y le dijo: “Señora, le traje a Herrera”.

Arregui conoce a Bordaberry desde hace más de un cuarto de siglo, cuando el autor era abogado del diario El Observador y “oficiaba de abogado personal” del desaparecido periodista Lincoln Maiztegui Casas, “una enorme fábrica de líos”. Sostuvo que el libro rescata a un personaje que quedó reducido a algunas anécdotas, en parte porque “algunas veces contamos muy mal la historia de este país”, y que el autor puede evocarlo “casi como si fuera un miembro de la familia”. Repasó que Nardone, hijo de inmigrantes italianos, trabajó en el diario El Día, fue batllista radical y coqueteó con el anarquismo y el comunismo. Hacia 1938, Domingo Bordaberry, abuelo del autor, lo llevó a la estancia El Paraíso, en Durazno, que el bisabuelo Santiago Bordaberry había comprado al escritor Carlos Reyles en 1916.

Bordaberry agregó que su abuelo intentó primero informar precios a los productores con el Diario Rural, que no prosperó porque llegaba tarde a la campaña. Un día vieron que en el fogón de los peones todos escuchaban la radio: compraron Radio Rural, le dieron más potencia y empezaron a llegar “a todos lados”.

Por Radio Rural, Nardone pasó a representar al pequeño y mediano productor con “un lenguaje llano, accesible”, en un país que, recordó Arregui, “no vivía de la carne”, sino “de la lana”. Fue enemigo del neobatllismo de Luis Batlle Berres, cuya política cambiaria, según el periodista, hacía que la ganadería subsidiara a la industria. Como ejemplo, planteó que el exportador debía vender sus dólares al Banco de la República a 20 pesos en lugar de 40 y que la diferencia iba a industrias muchas veces ineficientes. Su alianza con Herrera aportó votos para derrotar en 1958 al Partido Colorado, que gobernaba hacía casi un siglo. La reforma liberalizadora de Juan Eduardo Azzini dio algunos frutos, pero fracasó “por falta de convicciones y de respaldos políticos”.

Bordaberry opinó que Nardone no era liberal: hablaba de un “liberalismo planificado”, con mercado, pero sin dejar que “los grandes” se llevaran “la parte del león”. Su primera pelea fue contra barraqueros y comisionistas de Montevideo. Durante la guerra de Corea recomendó no vender la lana y guardarla en el galpón; el precio subió y “los que lo escucharon se llenaron”. Después se enfrentó con El Día, con Batlle Berres y con el propio Herrera, que lo definió como una “comadreja colorada adentro del rancho de los blancos”.

Arregui, criado en Río Negro, a orillas del arroyo Tres Árboles, recordó que en su casa “al mediodía no se podía hablar” porque su padre escuchaba los precios que difundía el periodista agropecuario Eduardo J. Corso, competidor de Nardone y, según sus palabras, “un personaje que yo odiaba”. Contó que Corso relataba que al principio la rivalidad era tan virulenta que iba armado a Radio Sarandí.

Bordaberry agradeció al intendente Miguel Abella y destacó la promoción del libro que hacen intendencias y librerías, en una época en la que el celular “nos va sacando esa capacidad de leer”. “Hoy leer es casi casi que un acto de rebeldía”, afirmó. La apertura estuvo a cargo del director de Programación Cultural de la Intendencia, Valentín Trujillo. Euforia del Libro, se desarrolla en los ocho municipios del departamento. El libro tiene 288 páginas y un precio de lista de $ 950.