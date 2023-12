Playoffs semana 2: San Carlos y los clubes del Oeste se meten en semifinales

Por Rodrigo “Chino” Fernández



Es tiempo de meternos en la crónica de resumen de la segunda semana de la Postemporada 2023 de la Liga de Básquetbol de Maldonado que tiene ya todos los equipos clasificados a Semifinales. Ya teníamos a Deportivo Maldonado entre los cuatro, ahora se han sumado San Carlos, Albión BBC y Ateneo, el decano carolino tras vencer a Tatú BBC 2-0 en su serie, y los equipos del Oeste saben que van a jugar Semifinales ya que el mejor perdedor pasa y ellos han logrado que la serie vaya a tres partidos y por lo tanto el que no gane la misma es el equipo mejor perdedor y estará en Semifinales.

SAN CARLOS BARRE CON TATÚ BBC EN UNA SERIE MUY PAREJA

El decano carolino venció a Tatú BBC 69-66 en el segundo juego entre ambos en la serie de 1° Fase de los Playoffs 2023 y de esta manera gana la serie barriendo a sus rivales por 2-0, pero en ambos partidos pudimos ver una enorme paridad ya que en ambos encuentros todo se pudo definir sobre el final de los 40 minutos de acción. Este segundo encuentro se disputó en el Gimnasio José L. Núñez del club Albión BBC de Pan de Azúcar. Wilman “Toti” Messa, capitán y símbolo, del club San Carlos fue la gran figura del partido metiendo puntos en los momentos claves del encuentro, primero en el 3er cuarto gracias a sus triples mantuvo en partido a San Carlos porque en ese momento Tatú BBC tenía ventaja de 4 a 6 puntos en la pizarra y era más ordenado. Messa los mantenía siempre al alcance y convirtió 4 triples en ese periodo que le dieron aire a su equipo, y en el último tramo del 4to periodo sumó otro triple que fue letal para que San Carlos tome una renta de 5 puntos (65-60) a falta de 2:16 para terminar el encuentro.

El Toti terminó la noche con 20 puntos y se llevó los elogios de todos sus compañeros. Lo secundó Danilo Delfino con 13 puntos, 9 de ellos en la definición del partido haciendo pesar su estatura en la pintura del rival. En realidad 9 de los 12 jugadores de San Carlos aportaron puntos y eso habla a las claras que es un equipo largo y con gol en todas sus figuras, van a ser un rival muy difícil para cualquiera en las Semifinales.

Tatú BBC se despide de la Temporada 2023 con la frente en alto, luchó todo lo posible frente a un rival fuerte como San Carlos y en ambos partidos estuvo a la altura de entrar en el “palo y palo” con valentía. El Coach Pablo González les inculcó fuerte defensa siempre, y mucho sacrificio y el equipo le respondió porque no se entregaron nunca y con sus armas siempre intentaron ganar. En este segundo juego estuvieron al frente en gran parte del mismo liderando en el marcador, recién sobre el final los dirigidos por Martín Acosta lograron revertir el partido, en Tatú BBC vemos un futuro muy bueno si logran mantener la base de jugadores que este año jugaron con esos colores pero deben sumar algún interno con nivel y quizás jugadores jóvenes que puedan darle más profundidad al banco para poder tener más energía en el final de partidos como los que jugaron ante San Carlos en esta serie, el destaque se lo llevan en este partido dos jugadores: Alexis Rosano que no jugó en casi todo el certamen con el equipo y en este partido logró 20 puntos y el alero Robert Ferreyra que siempre demuestra ser un goleador nato terminando la noche con 19 unidades.

Felicitamos a los muchachos de Tatú BBC por la iniciativa de querer sumarse a la Liga este año y competir de igual a igual con clubes que con más infraestructura y presupuesto ya están constituidos hace tiempo, a seguir así.

San Carlos se mete entonces entre los 4 que van a ir por el título, están en doble competencia haciendo lo propio también en la Liga Canaria por lo que para ellos puede ser un final de año a todo basketball y coronando objetivos deportivos por partida doble.

EL OESTE TIEMBLA CADA VEZ QUE SE ENFRENTAN

Ateneo le había ganado en el primer partido como visitante a Albión BBC sorprendiéndolo con una gran tarea del base armador Fernando Cestaro, pero ahora fue Albión BBC quienes salieron desde el primer momento a imponerse en cancha ajena, y lograron quedarse con el partido con un de 68 a 58 empatando así la serie entre ambos 1-1 y forzando un tercer partido entre ambos, el definitivo, para saber cuál de ambos clubes se queda con este duelo de 1° Ronda. En este partido sí podemos ver que Lucas Palarino pudo encontrar parte del nivel que lo hizo convertirse en el MVP (Jugador más Valioso) de la Fase Regular, el Ala-Pívot minuano terminó la noche con 14 puntos, su compañero Agustín Berrueta también fue una de las figuras de este encuentro terminando también con 14 puntos, y sorpresivamente Iván “Ruso” Alvira fue un factor ofensivo importante, sobre todo en el primer tiempo, terminando la noche con 14 puntos 16 rebotes, el otro jugador en doble dígitos fue Martín Sosa con 12 puntos anotados.

En el lado de Ateneo la noche de Stefano “Cici” Techera fue muy extraordinaria, el escolta-base del “Rojo” tuvo un partido genial, ha evolucionado mucho el pase, capaz de lograr verdaderas asistencias de lujo a sus compañeros y cuando se enciende desde el triple es letal, en este partido terminó con 16 puntos, 7 asistencias. El “Nano” Fernando Cestaro fue el 2do mejor goleador de este encuentro en su equipo con 10 unidades. Ahora estamos a la espera de la fijación de ese tercer encuentro, que se jugará en el José I.Fontes de la ciudad de Pan de Azúcar, en realidad ese encuentro solo va a determinar cuál de los dos clubes pasa a las Semifinales como ganador de esta llave y conoceremos los cruces de las mismas una vez terminado este 3er encuentro que promete ser a cancha llena, porque es un clásico y a pesar de que ambos ya saben que están clasificados no van a querer perder ante su rival de todas las horas, el de siempre: Albión BBC vs Ateneo, Ateneo vs Albión BBC, y el Basketball está de fiesta.

CLASIFICADOS A SEMIFINALES

• DEPORTIVO MALDONADO • SAN CARLOS • ALBION BBC • ATENEO

Foto: @emanuelcord