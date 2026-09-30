Poder Ejecutivo aprobó la revocación de los permisos operativos de Sky Airline Perú para volar entre Lima y Montevideo

La vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, firmó el pasado 24 de setiembre una resolución por la cual aprobó la revocación de los permisos operativos otorgados a la empresa peruana Sky Airline Perú S.A.C. para operar servicios de transporte aéreo regular internacional entre Lima y Montevideo, con escala en Florianópolis y Río de Janeiro respectivamente.

La resolución, suscrita también por los ministerios de Defensa Nacional, Economía y Finanzas y Transporte y Obras Públicas, pone fin formal a una historia de autorizaciones que nunca se tradujo en vuelos regulares sostenidos hacia Uruguay.

La primera autorización había sido otorgada en noviembre de 2023, habilitando a Sky Airline Perú a operar la ruta Lima–Montevideo–Florianópolis con hasta siete frecuencias semanales y derechos de quinta libertad, lo que le permitía embarcar y desembarcar pasajeros en los tres puntos de la ruta. En abril de 2024 se le concedió una segunda autorización para la ruta Lima–Montevideo–Río de Janeiro, también con hasta siete frecuencias semanales y derechos de tercera, cuarta y quinta libertad.

Dispensa

Sin embargo, la empresa nunca logró consolidar sus operaciones. En agosto de 2025, a solicitud de la propia compañía, la DINACIA le concedió una dispensa de 90 días corridos para el cumplimiento de sus obligaciones operativas en ambas rutas. Vencido ese plazo, la empresa no presentó programación para retomar los servicios y manifestó expresamente que no reanudaría las operaciones, consintiendo la revocación de sus autorizaciones.

La Junta Nacional de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trató el tema en su sesión Nº 147 de febrero de 2026 y recomendó proceder con la revocación, camino que culminó con la resolución presidencial del 24 de setiembre.

La salida de Sky Airline Perú deja sin efecto una conexión directa entre Lima y Montevideo que nunca llegó a operar con regularidad, en un contexto en que la conectividad aérea entre Uruguay y Perú sigue siendo un desafío pendiente para la aviación regional.