Poder Ejecutivo propone ampliar el concepto de flagrancia en el Código del Proceso Penal

El gobierno remitió el 1° de setiembre de 2026 a la Asamblea General un proyecto de ley que modifica el artículo 219 del Código del Proceso Penal. La iniciativa, firmada por todos los ministerios del gabinete y promovida por el titular del Interior, Carlos Negro, apunta a resolver dos vacíos que hoy generan disputas en los tribunales: cuánto tiempo puede pasar entre la comisión de un delito y la detención de un sospechoso para que esa detención sea válida, y si las cámaras de videovigilancia pueden usarse como base para una detención en flagrancia.

El texto vigente habla de detención “en el acto” o “en tiempo inmediato” pero no define cuánto es ese tiempo. Esa indefinición abre la puerta a que la defensa argumente en sede judicial que la detención no fue inmediata y, por tanto, que no hubo flagrancia. El proyecto cierra ese flanco: establece que el plazo máximo es de 12 horas contadas desde la comisión del hecho.

El modelo tomado es el chileno, que fija el mismo límite. Perú optó por 24 horas, plazo que el Ejecutivo uruguayo consideró excesivo. Colombia, por su parte, ya incorporó las cámaras como herramienta válida para identificar imputados, camino que Uruguay seguiría con este proyecto. El artículo único agrega un nuevo literal al 219: permite detener a quien fuera identificado a través de un medio audiovisual al que la policía tenga acceso, siempre dentro de las 12 horas posteriores al delito.