Policía de Maldonado realizó 171 operativos en una semana

Entre el 18 y el 24 de octubre, la Policía de Maldonado llevó a cabo un total de 171 operativos en distintas zonas del departamento, abarcando todas las jurisdicciones policiales. Las acciones, orientadas a la prevención de delitos y al mantenimiento del orden público, permitieron identificar a 1.231 personas y 494 vehículos.

Como resultado de estos operativos se derivaron ocho personas a dependencias policiales por distintos motivos, se incautaron 24 vehículos, se labraron 22 contravenciones y se registró una espirometría positiva.

Las intervenciones contaron con la presencia y supervisión de los jefes de las Zonas Operacionales, en su mayoría a cargo de los jefes de las dependencias correspondientes. Participaron efectivos de diversas unidades, con el apoyo de la Guardia Republicana, la Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia Departamental.

Durante la semana también se realizaron recorridas en zonas específicas, puestos de observación y controles en puntos estratégicos. La operativa se orientó especialmente a la prevención en farmacias, perfumerías, ópticas, centros comerciales y cajeros automáticos, y se extendió a instituciones públicas y privadas, así como a áreas rurales, con intervenciones diarias y en horarios aleatorios.Estas acciones, dispuestas por el Jefe de Policía de Maldonado, comisario general (R) Víctor Trezza, forman parte de la estrategia departamental de seguridad destinada a preservar el orden y la convivencia ciudadana.