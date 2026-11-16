La Jefatura de Policía de Maldonado dio a conocer el resumen de los operativos semanales realizados entre el 8 y el 14 de noviembre en todo el departamento. En total se llevaron a cabo 183 operativos en distintas zonas y jurisdicciones policiales, con resultados concretos en materia de control y prevención.

Durante la semana se identificaron 867 personas y 605 vehículos. Además, 7 personas fueron derivadas a dependencias policiales, se incautaron 41 vehículos y se labraron 35 contravenciones.

Los operativos contaron con la supervisión de los jefes de las Zonas Operacionales y la participación de efectivos de diversas unidades. También colaboraron la Guardia Republicana, la Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia Departamental.Las acciones incluyeron recorridas, puestos de observación y controles en puntos estratégicos, con especial atención a farmacias, perfumerías, ópticas, centros comerciales, cajeros automáticos, instituciones públicas y privadas, y zonas rurales.