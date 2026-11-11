Pranabest rechazó la demanda de Adidas y atribuyó el incidente a un error ajeno

La empresa Pranabest S.A., dedicada a la venta minorista de ropa en Punta del Este, contestó la demanda que le inició Adidas AG por supuesta infracción marcaria y competencia desleal, rechazando todos los cargos. El escrito fue presentado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5° Turno por el Dr. Rodrigo García Bernardo, y su argumento central es que la mercadería cuestionada nunca salió de la Aduana de Montevideo. En la nota publicada este martes en Correo de Punta del Este se mencionó la eventualidad de la investigación de un delito de lavado de activos. Esto es erróneo por lo que se piden las disculpas del caso al involucrado y a los lectores.

El origen: un error en China

Entre los productos llegados en el embarque apareció mercadería identificada con signos de Adidas —etiquetas con esa marca y prendas con tres tiras paralelas— que Pranabest asegura no haber pedido. El proveedor Brooker Market Union Co. Ltd. lo confirmó por escrito: “Pranabest SA no ha comprado ni tiene intención de comprar ningún producto que lleve la marca comercial Adidas. Ciertos artículos con el nombre Adidas fueron incluidos en el envío por error. Se debió a un error en China, en el que Pranabest no tuvo absolutamente ninguna participación ni responsabilidad.”

La Dirección Nacional de Aduanas intervino el embarque el 18 de agosto de 2025 antes de que nada fuera liberado. Los productos no llegaron a ninguna vidriera, no fueron ofrecidos a ningún cliente y no generaron una sola venta según la defensa.

Sin hecho ilícito, sin daño, sin nexo causal

El abogado analiza los cuatro presupuestos de la responsabilidad extracontractual y sostiene que ninguno se verifica. Pranabest no usó, no almacenó, no distribuyó ni vendió nada con marcas de Adidas, porque la mercadería nunca fue librada a plaza. La Ley N° 17.011 sobre marcas exige además que el infractor actúe “a sabiendas”: condición imposible de cumplir cuando la empresa no sabía que esos artículos venían en el contenedor.

El daño es el argumento más directo. No hubo ventas, no hubo confusión de consumidores, no hubo deterioro de reputación. La propia demanda de Adidas, señala García Bernardo, termina reconociéndolo cuando dice que “el daño pudo ser mayor si la Aduana hubiera liberado la mercadería”. Mayor a qué, si no hubo daño alguno, se pregunta.

La marca Y-3: el registro que complica a Adidas

La mayor parte de la mercadería cuestionada llevaba la marca Y-3. Esa marca está registrada en Uruguay a nombre de Pranabest, no de Adidas. El propio texto de la demanda lo reconoce. García Bernardo pregunta entonces cómo puede considerarse ilícito el uso de un signo que el Estado uruguayo reconoció como derecho de la demandada.

La Aduana, al devolver parte de la mercadería incautada, aplicó ese mismo criterio: liberó todo lo que tenía solo la marca Y-3 y retuvo lo que incorporaba las tres tiras paralelas. La defensa lo cita como prueba de que el registro tiene efectos reales. Agrega, además, que en 2019 el Tribunal General de la Unión Europea anuló un registro de Adidas consistente en tres bandas paralelas, por no haber demostrado suficiente carácter distintivo en toda la UE.

Sin relación de concurrencia, no hay competencia desleal

El segundo capítulo de la demanda alegaba competencia desleal. García Bernardo lo descarta ya que para que haya competencia desleal tiene que existir una relación de concurrencia entre las partes. Adidas fabrica artículos deportivos a escala global; Pranabest vende ropa al menudeo en Punta del Este. No compiten en el mismo mercado. Y aun ignorando ese obstáculo, tampoco hubo acto competitivo alguno: nada fue ofrecido, exhibido ni publicitado.

Pranabest pide el rechazo total de la demanda con condenación en costas, ofrece el registro de la marca Y-3 y la carta del proveedor chino como prueba documental, y solicita oficios a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y al despachante de aduanas Grupo Lev.