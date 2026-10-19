Prefectura interviene y notifica el retiro de ocupantes de un campamento irregular frente al Enjoy

Personal de Prefectura se constituyó este mediodía en un asentamiento irregular instalado entre la rambla Claudio Williman y la Playa Mansa de Punta del Este, frente al hotel Enjoy y en las inmediaciones de OVO Beach.Allí identificó a dos personas que habían improvisado un campamento en un sector de vegetación y matorrales próximo a la costa. Una de ellas registra antecedentes penales, aunque ninguna cuenta con requisitorias ni órdenes de captura vigentes.

Los ocupantes fueron notificados por escrito de que debían retirarse del lugar. Además, se informó al departamento de Higiene de la Intendencia de Maldonado para que proceda al retiro de los residuos acumulados y al acondicionamiento de la zona costera. La situación se registró en un tramo muy transitado de la franja costera y generó reclamos de vecinos de la zona, preocupados por la ocupación irregular de espacios públicos próximos a la playa.

Según se indicó, este tipo de ocupaciones presenta dificultades para una solución definitiva, ya que tras las intervenciones suelen reaparecer personas que buscan establecerse en distintos puntos de la costa. Los procedimientos apuntan a evitar la consolidación de asentamientos en espacios públicos y en la zona de playa.

Fuente y foto: FM Gente