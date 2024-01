Preocupa proliferación de plantas sumergidas en la Laguna Garzón

La laguna Garzón experimenta, desde fines de 2022, una notoria y sostenida proliferación de plantas sumergidas, tal como han denunciado vecinos del lugar y confirmado un informe elaborado por científicos del Departamento de Sistemas Costeros y Marinos, Centro Universitario Regional del Este de la Udelar.

Según relató Laura Moñino, vecina y propietaria de una escuela de kite y windsurf ubicada en la laguna, “salud es lo que le falta a la laguna, que está invadida por una planta nativa acuática, pero que desde el año pasado se está comportando como una invasora”. Según Moñino, “el Ministerio de Ambiente lo único que ha hecho es mirar cómo crecía (la planta). Por suerte nos han dado una autorización para limpiar y cortar para hacer espacio, que es lo aconsejado por los científicos”, “la laguna no está en condiciones como para pescar, ni navegar, ni remar; es triste y lamentable este impacto ambiental que nunca antes había sucedido”.

Por otra parte, en un informe elaborado por Lorena Rodríguez-Gallego, Carolina Lescano, Elena Rodó, Soledad Costa, Sebastián Serra, Soledad Pasquariello y Ana Martínez científicos que forman parte del Departamento de Sistemas Costeros y Marinos, Centro Universitario Regional del Este de la Udelar y de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, desde fines de noviembre de 2022 se registró el crecimiento de plantas sumergidas de la especie Myriophyllum quitense Kunth, de la familia Haloragaceae, en los bolsones de la desembocadura del arroyo La Cruz y Garzón.

“Este fenómeno ha tenido lugar en el norte y noreste de la Laguna Garzón desde donde avanzó progresivamente hacia la zona norte de la laguna en verano, y ya en otoño cubrió prácticamente todo el cuerpo de agua de la laguna. No fue registrada por este equipo en la Laguna de Anastasio, desde recorridas de campo realizadas por la orilla desde noviembre a marzo de 2023. Previamente había habido consultas de vecinos y guardaparques sobre la proliferación de matas de algas filamentosas en la laguna, que también fueron registradas en abundancia creciendo sobre las matas de M. quitense en el bolsón del arroyo La Cruz en noviembre de 2022”; sostiene el citado informe al que tuvo acceso Correo de Punta del Este.

“Esta es una especie sumergida enraizada de la que emerge hacia afuera del agua únicamente el tramo final del tallo con hojas modificadas y flores. Es una especie tolerante a niveles de salinidad bajos a medios, y en Uruguay fue registrada en las cuatro lagunas costeras con conexión al mar y en Laguna del Diario (Rodríguez-Gallego 2010, Rodríguez-Gallego et al. 2017), aunque también hay registros históricos en Montevideo y San José. En Laguna del Diario fue registrada con abundancias similares a las observadas en esta laguna (Rodríguez-Gallego et al. 2017). En Laguna de Rocha fue reportada una proliferación de plantas sumergidas en primavera y verano de 2002-2003 en el bolsón noreste. Si bien la especie predominante fue Stuckenia striata (Ruiz & Pav.) Holub (ex Potamogeton pectinatus), en las bahías más cercanas a la costa la abundancia de M. quitense fue elevada (Rodríguez-Gallego et al. 2015). Esta proliferación de plantas perduró hasta el verano de 2003 y desapareció a partir de entonces, posiblemente asociada al ingreso de agua marina luego de una apertura de barra”; agrega el informe.

Causas

“Las causas de la proliferación no están claras, pero se hipotetizó que fue debido a un período prolongado de agua dulce que se extendió hasta los meses cálidos, permitiendo el crecimiento de estas plantas. Proliferaciones similares habían sido reportadas previamente (Arocena y Conde com pers.), en especial de Egeria densa en la desembocadura del A° Rocha en la laguna, y de otras especies, aunque ninguna tan extensa como la descrita en 2002-2003. Desde entonces no fueron registradas proliferaciones similares en Laguna de Rocha. Es interesante destacar, que en el monitoreo interinstitucional de calidad ambiental correspondiente a invierno de 2023 se registró una abundancia inusual de esta misma especie en el bolsón del Chafalote en Laguna de Castillos”, precisa el documento.

Recomendaciones

“Debido a la alta carga de nutrientes contenida en la biomasa de plantas sumergidas en la Laguna Garzón, existe un riesgo muy elevado de que estas mueran masivamente luego del ingreso de agua marina, lo que elevaría la salinidad por encima de la tolerancia de la especie. Como consecuencia, existe también el riesgo de que una vez se descompongan, esa alta carga de nutrientes quede disponible en el sistema y sea utilizada por fitoplancton potencialmente nocivo por lo cual se recomienda la remoción de la mayor cantidad posible de plantas para mitigar estos efectos. Considerando la gran superficie afectada de la laguna, una forma que permitiría remover gran cantidad de biomasa sería mediante una apertura de la barra de la laguna al máximo nivel de agua posible, para favorecer con la descarga la fuerza hidráulica necesaria para remover las plantas fuera del sistema (hacia el mar). Una descarga de este tipo, si se realiza en condiciones del nivel del mar adecuadas, permitiría el ingreso de agua marina suficiente para elevar la salinidad en toda la laguna, y reducir la abundancia de las plantas”, precisa el informe.