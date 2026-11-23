La Cámara Empresarial de Maldonado, junto a Clavijo Pastorini & Asociados, presentará el próximo martes 24 de noviembre el Segundo Observatorio de Derecho Laboral del Departamento de Maldonado.

El encuentro se realizará a las 19:00 horas en la sede de la Cámara Empresarial de Maldonado y estará orientado a compartir datos y análisis sobre la conflictividad laboral en el departamento, tanto a nivel individual como colectivo. La iniciativa busca generar un espacio de intercambio y reflexión sobre la realidad laboral y sus implicancias para el sector empresarial. Los interesados en participar deberán realizar inscripción previa a través del enlace disponible en el sitio web de la institución. Para más información se pueden comunicar al 097 170 555 o al 42 22 27 44, o bien escribir a socios@camaramaldonado.com. La actividad está dirigida especialmente a socios y empresarios de la región.