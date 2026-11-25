El martes se realizó en el Parque Temático Pueblo Gaucho el lanzamiento oficial de la cuarta edición de Maldonado 365, la Feria de Turismo Rural y Natural. El evento ha registrado un crecimiento sostenido desde su inicio, posicionándose como un espacio de exhibición para emprendimientos del sector en Maldonado y la región. Según los datos manejados por la organización, la feria convoca a unos 8.000 visitantes a lo largo de sus dos jornadas, de los cuales más del 60 % son turistas extranjeros.

El enfoque en el público de Carnaval

La fecha elegida para la próxima edición coincide con el feriado de Carnaval. Al respecto, Rosanna Freda, creadora y organizadora de Maldonado 365, explicó el criterio detrás de la convocatoria: «En Carnaval, Punta del Este reúne a turistas uruguayos, de la región y de otros mercados, con una fuerte presencia de visitantes europeos y norteamericanos. Cada vez más, esos viajeros buscan experiencias de turismo rural y natural fuera de la temporada alta».

En esa misma línea, Freda sostuvo que el propósito del encuentro es funcionar como un nexo entre el verano y el resto del calendario: «La feria les permite descubrir en pleno verano lugares a los que pueden volver durante todo el año. Ese es el objetivo de Maldonado 365, que se refuerza edición tras edición y acompaña el crecimiento de esta oferta en el departamento, la región y el país».

Apoyos y visión del sector

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Intendencia de Maldonado y ha sido declarada de interés nacional por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación y Cultura. Según indicó la organización, estas distinciones apuntan a destacar la contribución del turismo rural en la preservación de las tradiciones criollas y la transmisión de costumbres de las comunidades del interior. A nivel comercial e institucional, el evento también recibe el apoyo del BROU y UTE.

Durante el acto de lanzamiento, el intendente Miguel Abella se refirió a las oportunidades que genera este rubro a nivel nacional y a su rol para diversificar la propuesta turística de Maldonado más allá del tradicional circuito de sol y playa. En su intervención, el jefe comunal invitó a residentes y turistas a recorrer en sus tiempos libres «los lugares de nuestra campaña».

La conferencia contó también con la participación de Andrea Baracco, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural (SUTUR), y Sebastián Freire, vicepresidente de Destinos de la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR). Ambos dirigentes señalaron la expansión que experimentó el turismo rural en la región Este y en todo el país a partir de la pandemia. Asimismo, destacaron la utilidad de la feria como instancia de contacto directo entre el público y los emprendedores para conocer la oferta disponible durante todo el año.

Detalles de la programación

La cuarta edición de Maldonado 365 se desarrollará el sábado 6 y el domingo 7 de febrero de 2027, desde el atardecer hasta la medianoche, en el Municipio de Punta del Este (avenida Gorlero y calle 30), con acceso libre y gratuito.

La muestra integrará emprendimientos de todos los municipios de Maldonado —entre ellos productos como Sentir las Ánimas, de Pan de Azúcar— junto con delegaciones de la región. Rocha confirmará su presencia por segundo año consecutivo y Lavalleja debutará en el evento presentando el Parque Minas y propuestas de su Dirección de Turismo. Desde la organización manifestaron que esperan sumar a otros departamentos antes del inicio de la feria.

Quienes concurran encontrarán propuestas de bodegas, almazaras, alojamientos y restaurantes de campo, además de información sobre recorridos guiados y actividades en la naturaleza. La programación anunciada incluye degustaciones, sorteos de estadías, vinos y aceites, así como espectáculos de malambo y folclore.

Actividad en Pueblo Gaucho

Una vez finalizada la conferencia de prensa, emprendimientos rurales de Maldonado que participarán de la feria ofrecieron un almuerzo de campo para los invitados y periodistas presentes, a modo de adelanto de la oferta gastronómica del departamento.