Se prevé que lleguen a la zona 45 embarcaciones, seis más que en la temporada anterior. Febrero será el mes de mayor actividad, con 13 escalas; el día de más movimiento será el miércoles 10 con 3 cruceros y unos 10.200 pasajeros

La bahía de Maldonado recibirá 45 escalas de cruceros en la temporada 2026-2027, según la planilla de escalas previstas en el puerto de Punta del Este de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Abrirá la temporada el MSC Seaview, el martes 8 de diciembre, y la cerrará el Costa Serena, el sábado 3 de abril.

La cifra supera las 39 escalas que el MTOP anunció para la temporada 2025-2026 y que finalmente fueron 34, según el balance del Ministerio de Turismo. También crece la previsión de pasajeros: para el verano pasado se estimaban 115.000 y la planilla actual prevé más de 150.000, además de unos 50.000 tripulantes. En 2025-2026, Punta del Este recibió el 21,5 % de los 242.086 cruceristas que bajaron en Uruguay, unos 52.000.

Cambio de puerto

El aumento coincide con la decisión de MSC, conocida en marzo, de trasladar a Punta del Este las escalas que hacía en Montevideo. Sus 2 buques suman 26 escalas: 14 del MSC Splendida, con 4.300 pasajeros, y 12 del MSC Seaview, con 5.100. Ambos operarán en el muelle La Pastora. El Celebrity Equinox y el Costa Serena harán 4 escalas cada uno; el Insignia, 2, y otros 9 buques, 1 cada uno.

Febrero será el mes de mayor actividad, con 13 escalas. El día de más movimiento será el miércoles 10 de febrero, con 3 cruceros y unos 10.200 pasajeros. Habrá 2 buques el 18 y el 26 de diciembre, y el 18 y el 26 de febrero. El Amadea será el único con pernocte: llegará el 8 de enero a las 18:00 horas y zarpará el 9 a las 20:00 horas.

Calendario previsto:

Diciembre: 8 (MSC Seaview), 10 (MSC Splendida), 16 (MSC Seaview), 18 (Celebrity Equinox y MSC Splendida), 22 (Oosterdam), 23 (MSC Seaview), 26 (MSC Splendida y Costa Serena) y 30 (MSC Seaview).

Enero: 1 (Celebrity Equinox), 4 (MSC Splendida), 6 (MSC Seaview), 8 y 9 (Amadea), 13 (MSC Splendida), 20 (MSC Seaview), 22 (MSC Splendida), 23 (Insignia), 27 (MSC Seaview) y 31 (MSC Splendida).

Febrero: 3 (MSC Seaview), 9 (MSC Splendida), 10 (MSC Seaview, Costa Serena y Zaandam), 14 (Silver Nova), 17 (MSC Seaview), 18 (Seven Seas Mariner y MSC Splendida), 20 (Azamara Journey), 24 (MSC Seaview) y 26 (Celebrity Equinox y MSC Splendida).

Marzo: 3 (MSC Seaview), 6 (MSC Splendida), 9 (Insignia), 12 (Celebrity Equinox), 14 (MSC Splendida), 18 (L’Austral), 19 (Scenic Eclipse), 21 (Costa Serena), 22 (MSC Splendida), 27 (Silver Endeavour) y 30 (MSC Splendida).

Abril: 3 (Costa Serena).