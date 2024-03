Primer evento de surf nocturno se realizará este sábado en El Emir

Este sábado 23 de marzo llega a El Emir la primera edición del Toyota Full Moon Festival, presentado por Monster Energy y Vans, que tendrá al surf nocturno como principal atractivo, pero que ofrecerá además música, arte, skate y gastronomía.

El evento será libre y abierto a todo público y tiene previsto, a a partir de las 16:00 y hasta la medianoche, una serie de actividades para toda la familia que se llevarán a cabo en el estacionamiento de La Virgen.

El día, o mejor dicho la noche, no fue elegida al azar, ya que desde la organización se tuvo en cuenta el pronóstico de olas para esa jornada.

El surfista uruguayo Lucas Madrid (integrante del equipo Toyota y Monster) es parte de la organización del evento, en lo que será su segunda experiencia luego de la Copa Río de la Plata, evento que tuvo lugar en los primeros días de enero y marcó el regreso de las competencias internacionales de surf al país luego de doce años.

El puntaesteño, dos veces campeón uruguayo y campeón del Alas Latin Tour 2019, será parte del surf nocturno y dejó sus comentarios: “Este es un evento que viene a romper esquemas, con una gran puesta en escena en todo sentido. Buscamos generar una experiencia inolvidable para toda la gente que nos acompañe, y que se pueda repetir todos los años. Luego del éxito de la Copa Río de la Plata, en donde reunimos a los mejores surfistas argentinos y uruguayos, decidimos redoblar la apuesta y darle un gran cierre a la temporada en Punta del Este”.

“La idea es compartir un evento en donde tendremos a los mejores exponentes de dos deportes hermanos como el surf y el skate, arte y música en vivo, unidos a una propuesta gastronómica para disfrutar entre amigos y en familia. Todo esto en un lugar icónico de Punta del Este, como es playa El Emir”, explica Madrid.

Olas, rampa y arte

A las 19:00 horas, acompañando la salida de la luna llena, comenzará el surf y se estima un gran marco de público para ver a los mejores surfistas del país corriendo las olas nocturnas. Habrá U$S 1000 en premios a repartir de forma equitativa entre mujeres y hombres.

Los mejores surfistas masculinos y femeninos de Uruguay de tabla corta, competirán por primera vez en Uruguay en un evento de surf nocturno. Para ello, está previsto un impactante juego de luces tanto fuera como dentro del agua, uniéndose al atractivo natural de la luna llena.

A partir de las 17:00, tendrá lugar un demo de skate en una nueva rampa construida especialmente para la ocasión. Varios de los mejores exponentes uruguayos del skate dirán presente para inaugurar la pista. Habrá U$S 500 en premios a repartir de forma equitativa entre mujeres y hombres.

Una de las novedades será el arte en vivo, a cargo de Gon World, un destacado artista argentino cuyo talento ha trascendido fronteras, dejando su huella en diversos países alrededor del mundo. Pinta cuadros y murales, y ha desarrollado una técnica innovadora que fusiona el muralismo con el mapping, dando lugar a una forma de arte única donde la pintura analógica cobra vida con la animación digital.

El festival incluye también foodtrucks con propuestas gastronómicas, así como la presentación de diversos Djs para disfrutar durante todo el horario de actividades.

Toyota Full Moon Festival Cronograma de Actividades:

-16:00 hs: Apertura Estacionamiento y comienzo del evento.

-16:00 a 17:30hs DJ Set by Radio Musike

-16:00 a 17:30 hs: Skate Demo en Mini Ramp

-17:30 a 19:00 hs: Show de Fuegos by Nikko Art Music

-16:30 hs: Comienzo de Arte en Vivo by Gon World

-19:00 a 20:30 hs: Campeonato de Surf Nocturno

-20:30 a 21:00 hs: Entrega de premios

-21:00 a 22:30 hs: DJ Set by Zingabeat

-22:30 S 00:00 hs: DJ Set #4 (TBA)

-00:00 hs: Finalización del Festival