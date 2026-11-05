Con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, comenzó el pasado miércoles en la Casa Rotaria el Primer Workshop Uruguayo de Rescate Vehicular y Trauma. La iniciativa, organizada por la doctora Claudia Rodríguez y la jefa de la Región VI de la Dirección Nacional de Bomberos, Viviana Borlinki, se extenderá hasta este viernes e incluye conferencias, talleres prácticos y un simulacro.

El encuentro está dirigido a bomberos, médicos, enfermeros, policías, inspectores de tránsito, integrantes de los servicios de primera respuesta y público interesado.

Se trata del primer workshop internacional de estas características con sede en Uruguay y el cuarto que se realiza en Latinoamérica.

Escenarios

Borlinki subrayó la importancia de preparar a los equipos de respuesta ante diferentes escenarios de emergencia, desde accidentes de tránsito convencionales hasta siniestros que involucren ómnibus o múltiples vehículos. Destacó que la coordinación con los servicios de emergencia médica es fundamental cuando hay personas atrapadas y se requiere una intervención conjunta.

El instructor internacional Oscar Campillo valoró la oportunidad de transmitir “los últimos conocimientos que hay en rescate vehicular y trauma a nivel internacional” y señaló que estas instancias ayudan a profesionalizar el trabajo de los bomberos y de quienes están en el primer nivel de respuesta.

Definó los accidentes vehiculares como “un problema grande a nivel mundial”.

La actividad cuenta con la participación de especialistas de Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay.