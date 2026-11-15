Productores mendocinos presentan un Albariño elaborado con uvas de Maldonado

Los productores argentinos Edu Pulenta y Andrés Blanchard presentaron La Juanita de José Ignacio, un vino albariño elaborado con uvas de dos viñedos de Maldonado. Se lanzan dos añadas a la vez: 1.600 botellas de la cosecha 2024 y 3.000 de la 2025.

Pulenta integra la nueva generación de Pulenta Estate, bodega fundada en 2002 por su padre, Eduardo, y su tío Hugo en Alto Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Eduardo, enólogo, colaboró en el corte final del vino. Blanchard es propietario de las bodegas Cuarto Dominio y Blanchard & Lurton, ambas en Mendoza, y elabora vinos en Argentina, Francia, España y Chile.

Las uvas provienen de Cerro del Toro, a 2 kilómetros del océano Atlántico, y de Garzón, a 18 kilómetros, sobre suelos de granito. “En Mendoza hacemos vino al pie de la cordillera, lejos del mar. Vinimos a Uruguay a buscar la influencia del océano en el viñedo”, explicó Pulenta.

Frescura y salinidad

Blanchard señaló que “a dos kilómetros del Atlántico, la brisa y los suelos le dan una frescura y una salinidad que no se consiguen en la montaña”. La cosecha 2024 fermentó con levaduras autóctonas en barricas de segundo y tercer uso, tuvo 12 meses de crianza en barrica y 18 meses en botella. La 2025, de un año más cálido, se cosechó antes de las lluvias de febrero: el 40 % fermentó en barricas francesas nuevas y el 60 % en un huevo de hormigón de 2.000 litros, donde se crió durante 12 meses.

Los creadores agradecieron a la familia Deicas, “que nos abrió sus puertas y compartió su experiencia con generosidad”.

El vino estará disponible en restaurantes de alta gama, especialmente de pescados y mariscos, y en vinotecas seleccionadas. El 10 % de las botellas de cada cosecha se reserva para venta directa a un círculo de enófilos cercano a sus creadores.



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