Programa completo del Festival de Cine ARCA 2024 que se realizará del 3 al 10 de febrero en el MACA

Del 3 al 10 de febrero el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry será sede de la tercera edición del “ARCA International Festival of Films on Arts”. Con entrada libre y gratuita, además de proyecciones habrá actividades para niños y charlas abiertas. La función de apertura será el sábado 3 a las 20 horas en el parque de esculturas con “Anselm”, documental dirigido por Wim Wenders, que narra el arte del pintor y escultor alemán Anselm Kiefer.

Por otra parte, del 29 de enero al 2 de febrero, en alianza con el ARCA International Festival of Films on Arts, la Fundación Ama Amoedo anunció una nueva edición de la Residencia FAARA Sur, que se realizará en la residencia Casa Neptuna en José Ignacio y tendrá como objetivo trabajar el guión técnico del documental en desarrollo “Pax in lucem”, previo a la etapa de rodaje en España.

A continuación el cronograma del Festival de Cine Arca 2024

Sábado 13 de enero.

18hs. Sala de Cine MACA.

“Road To ARCA”.

Proyección cortometraje Enquanto o vento não chega (Brasil, 3′) seguido del largometraje

Kobra Auto-Retrato (Brasil, 85’)

Sábado 20 de enero. Cine

18hs. Sala de Cine MACA.

“Road To ARCA”

Proyección mediometraje “Octavio Podestá (1988)” de Walter Tournier. Contaremos con la presencia del director y el artista retratado para conversar luego de la función.

Sábado 27 de enero.

18hs. Sala de Cine MACA. “Road To ARCA”

Premiere Latam del largometraje “Amizade” de Cao Guimarães (Brasil, 2023, 85 min).

3ra edición del Festival de Cine ARCA.

3 al 10 de febrero de 2024.

Sábado 3 de febrero.

20hs. Parque de esculturas. Función de Apertura. ANSELM (Francia / Alemania, 93’)

Domingo 4 de febrero.

17hs. Sala de Cine MACA. IL PADIGLIONE SULL’ACQUA (Italia, 77’)

19hs. Sala de Cine MACA. NAM JUNE PAIK: MOON IS THE OLDEST TV (USA, 107’)

Lunes 5 de febrero.

15hs. Sala de Cine MACA y Parque de Esculturas.

“Mi Primer ARCA”. Actividad para chicos (5 a 12 años)

17hs. Sala de Cine MACA y Parque de Esculturas.

“Mi Primer ARCA”. Actividad para chicos (5 a 12 años)

19hs. Sala de Cine MACA. ART FOR EVERYBODY (USA, 99’)

Martes 6 de febrero.

15hs. Sala de Cine MACA y Parque de Esculturas.

“Mi Primer ARCA”. Actividad para chicos (5 a 12 años)

17hs. Sala de Cine MACA y Parque de Esculturas.

“Mi Primer ARCA”. Actividad para chicos (5 a 12 años)

19hs. Sala de Cine MACA. ART COLLEGE 1994 (China, 118’)

Miércoles 7 de febrero.

15hs. Sala de Cine MACA.

“ARCA Conecta”. Encuentro para proyectos uruguayos de películas sobre arte en

producción, y charlas abiertas con profesionales del mundo del cine y de las artes visuales.

17hs. Sala de Cine MACA. MULHERES RADICAIS (Brasil, 71’)

19hs. Sala de Cine MACA. RICARDO ET LA PEINTURE (Suiza/Francia, 107’)

Jueves 8 de febrero.

17hs. Sala de Cine MACA. DU FIL A LA TRAME (Bélgica, 86’)

19hs. Sala de Cine MACA. APOLONIA APOLONIA (Dinamarca/Polonia, 116’)

Viernes 9 de febrero.

17hs. Sala de Cine MACA. CATÁLOGO PARA UNA FAMILIA (Argentina, 84’)

19hs. Sala de Cine MACA. A REVOLUTION ON CANVAS (USA, 96’)

21hs. Parque de Esculturas. RETURN TO REASON (Francia, 70’)

Sábado 10 de febrero.

17hs. Sala de Cine MACA. SOVIET BARBARA (Islandia, 90’)

19hs. Sala de Cine MACA. CLOSE TO VERMEER (Países Bajos, 79’)

21hs. Parque de Esculturas. DAAAAAALI ! (Francia, 77’)

“Pax in lucern”

La Fundación Ama Amoedo anuncia una nueva edición de la Residencia FAARA Sur, en alianza con ARCA International Festival of Films on Arts. Del 29 de enero al 2 de febrero del 2024, el cineasta uruguayo Emiliano Mazza De Luca y el Director del Museo Torres García, Alejandro Díaz, participarán de la residencia en Casa Neptuna, José Ignacio, Uruguay.

Esta edición tendrá como objetivo trabajar el guión técnico del documental en desarrollo “Pax in lucem”, previo a la etapa de rodaje en España. El film explora la trayectoria del reconocido artista uruguayo catalán Joaquín Torres García a partir del hallazgo de fragmentos del famoso mural que se perdió en el incendio del museo de Río de Janeiro en 1978. Alejandro (bisnieto de Torres García y Director del museo) y Emiliano, director cinematográfico, amigos desde la infancia, recorren las ciudades en que vivió Torres García tras sus huellas que aún persisten en el tiempo.

La Residencia FAARA Sur está destinada a conectar agentes culturales de distintas disciplinas en un encuentro de producción creativa con el fin de incentivar el diálogo interdisciplinario latinoamericano. El objetivo es proporcionar tiempo y espacio para la concentración en tareas específicas, creando un marco propicio para el pensamiento crítico, la reflexión, la lectura y la conexión con el entorno.

Casa Neptuna, en José Ignacio, es una casa especialmente comisionada al artista argentino Edgardo Giménez, para albergar los programas de residencias de la Fundación. Con una estructura externa lúdica y de colores vibrantes, Casa Neptuna fue concebida para incitar al pensamiento creativo.