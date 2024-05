Propietarios y conductor de un camión que chocó a un motociclista deberán abonar casi dos millones de pesos a la Asistencial Médica

Un fallo del tribunal de apelaciones en lo civil de 2º turno del pasado lunes 6 de mayo condenó a una empresa propietaria de un camión y a su chofer a indemnizar con la suma de 1:805.176,44 pesos más reajustes e intereses a la Asistencial Médica Departamental de Maldonado por los gastos de internación de uno de sus asociados producto de un accidente de tránsito ocurrido en el centro de la capital fernandina.

La demanda fue llevada adelante por los abogados de la mutualista fernandina por el recupero de gastos mutuales ocasionados por la atención médica prestada a uno de sus afiliados, por las lesiones que éste padeció a consecuencia del siniestro de tránsito ocurrido el 27 de abril de 2016, en la intersección de las calles Zelmar Michelini y Florida de la ciudad de Maldonado.

El afiliado conducía la moto marca YUMBO, matrícula No. BDG ZZ por calle Zelmar Michelini con dirección norte-sur y el camión marca Volkswagen, propiedad de la empresa demandada que era conducido por uno de sus empleados circulaba por calle Florida con dirección este-oeste.

El accidente sobrevino al no respetar el conductor del camión el derecho de preferencia del motonetista. El camión lo embistió, provocándole lesiones de diversa entidad; recibiendo asistencia médica en la Asistencial Médica de Maldonado.

Criterio prístino

La mutualista exigió el pago de los daños y perjuicios relacionados en el monto estimado de $ 1.805.176,44, más reajustes e intereses desde la fecha de internación.

Los abogados del conductor y la empresa propietaria del rodado sostuvieron que en el caso de la mutualista no existe una legitimación activa de la actora. Además, al contestar la demanda, afirmaron que se configuró la eximente de responsabilidad del hecho de la víctima, ya que el motonetista circulaba a exceso de velocidad.

El juez en primera instancia desestimó la demanda contra la empresa y amparó el reclamo contra el conductor. Ese fallo fue apelado tanto por la actora como por los demandados. “Es un hecho admitido que la preferencia de cruce en la emergencia estaba a favor del motonestista accidentado, afiliado a la mutualista reclamante. De esta manera, el conductor del camión tenía el deber de aguardar a que la calle que pretendía atravesar se despejara de vehículos, pues la preferencia de paso es siempre de quien circula por la derecha. Tal conducta no fue la observada y se introdujo en la arteria perpendicular tomando para sí el riesgo inherente a dicha imprudencia. No puede dejar de destacarse una vez más la importancia de la preferencia del derecho del conductor de la derecha, como criterio prístino que brinda seguridad a los ciudadanos en el tránsito vehicular”; sostiene el fallo de los ministros.