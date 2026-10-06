Proponen crear por ley el “Día Nacional del Deporte Amateur”

Con el objetivo de “reivindicar y poner en valor” a las miles de personas e instituciones que sostienen la práctica deportiva no profesional en cada rincón del país, se presentó un proyecto de ley para declarar formalmente el “Día Nacional del Deporte Amateur”.

La iniciativa fue impulsada por la edila María José Bovio (Lista 88 – Partido Nacional), quien elevó la propuesta a la Junta Departamental con el propósito de que sea remitida al Parlamento a través del Representante Nacional, Dr. Diego Echeverría.

El proyecto plantea que esta conmemoración se fije el segundo domingo de cada año, un día estratégico para garantizar la participación activa de las familias, clubes de barrio, plazas de deportes y ligas del interior.

En la exposición de motivos, el documento destaca que el deporte amateur excede largamente lo estrictamente competitivo. Se define como una herramienta clave de salud pública para combatir el sedentarismo y mejorar la salud mental, alineándose con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, la fundamentación resalta el peso histórico del deporte aficionado en la identidad uruguaya: “Las primeras grandes conquistas deportivas internacionales del país fueron alcanzadas en el marco del deporte aficionado, cuando la profesionalización aún no existía”, detalla el texto, haciendo mención a disciplinas arraigadas como el fútbol infantil, el básquetbol, el ciclismo y el atletismo.

Declarativo y conmemorativo

La edila Bovio aclaró que la norma proyectada tiene un carácter estrictamente declarativo y conmemorativo, por lo que no generará ningún costo fiscal ni comprometerá rubros presupuestales para el Estado. De aprobarse en el Poder Legislativo, la ley encomendará a la Secretaría Nacional del Deporte (SND), en coordinación con los diferentes Gobiernos Departamentales, la organización de actividades de difusión, reconocimiento y fomento de la práctica deportiva amateur en todo el territorio nacional.

Con este marco, Uruguay se sumaría a una tendencia regional donde países como Chile, Argentina, República Dominicana y Venezuela ya han institucionalizado fechas de reconocimiento similares para sus deportistas aficionados.