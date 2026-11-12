Prorrogan hasta noviembre de 2027 el plazo para regularizar armas

Uruguay extendió hasta noviembre de 2027 el plazo para regularizar o entregar voluntariamente armas, municiones y explosivos. La medida prorroga los mecanismos establecidos por la Ley Nº 19.247, aprobada en 2014, que permite a las personas regularizar su situación ante el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa Nacional, así como entregar armamento sin enfrentar las sanciones previstas por tenencia irregular. El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo, miembro informante de la norma, destacó la importancia de la prórroga para combatir el delito y el crimen organizado. En una entrevista en la Página Central de la Revista de la emisora local FM Gente, señaló que el 30 % de las armas que circulan en el país son ilegales. Garlo indicó que la extensión del plazo representa un paso para reducir la circulación de armas irregulares que pueden vincularse a actividades delictivas. Informó, además, que se endurecieron las penas por tráfico de armas, así como por la tenencia y el porte ilegal de armamento y municiones. La normativa también incluye nuevas disposiciones sobre la tenencia de armas y la cantidad de municiones que puede poseer una persona. En el caso de las armas recibidas por herencia, se busca facilitar su entrega o regularización para evitar que terminen en manos vinculadas al delito. La ley de 2014 ha sido prorrogada en varias oportunidades. Según datos del Servicio de Material y Armamento, entre julio de 2022 y marzo de 2025 se regularizaron 2.621 armas que se encontraban en situación irregular.

Fuente: FM Gente.