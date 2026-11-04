Prosecretaría de Presidencia confirmó multa de us$ 72.000 a una empresa por incumplimientos en prevención de lavado de activos

La Prosecretaría de la Presidencia de la República desestimó el 30 de octubre de 2026 el recurso jerárquico interpuesto por DISTRITRADE S.A. contra una multa de 500.000 unidades indexadas —unos 72.000 dólares— que la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) le aplicó por incumplimientos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La sanción original data del 27 de mayo de 2025, cuando la SENACLAFT notificó a la empresa y le dio vista antes de aplicar la multa. DISTRITRADE cuestionó la resolución y pidió que se incorporara al expediente el listado completo de todas las sanciones impuestas por el organismo desde marzo de 2022 hasta la fecha, con detalle de infracciones, categoría del sujeto obligado y montos. El argumento: quería comparar su caso con otros para demostrar que la multa era desproporcionada.

La SENACLAFT rechazó esa prueba por impertinente en noviembre de 2025. En marzo de 2026, el organismo tampoco hizo lugar al recurso de revocación y franqueó el jerárquico ante el Poder Ejecutivo. Ahora la Prosecretaría cerró el camino administrativo con el mismo argumento: cada expediente de fiscalización considera variables específicas —sector de actividad, antecedentes, volumen de ingresos, conducta del fiscalizado— que no son trasladables de un caso a otro. Pretender comparar sanciones sin considerar esas diferencias es, según la resolución, ajeno al objeto del procedimiento.

La empresa tiene abierta la vía judicial para continuar impugnando la multa.