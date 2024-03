1°. ¿Puede un “uruguayo” tener, o circular, en un automóvil con matrícula extranjera? La respuesta breve y terminante es NO PUEDE.

Aclaremos desde ya que por “uruguayo” estamos hablando de un “residente en Uruguay”, o sea, sin importar la nacionalidad, si esa persona vive en nuestro país. Si vive en Uruguay, es un “residente uruguayo.” Si entró por un tiempo, es un “turista”.

Todos (o con poquísimas excepciones) quienes circulan con una chapa extranjera deberían ser turistas. Aparte de los turistas circulan con chapa extranjera los transportistas de carga, omnibuses internacionales, circenses y muy pocos más, como por ejemplo quienes hayan tramitado un permiso especial en el Ministerio de Economía y Finanzas, (MEF). Por lo que será muy extraño que un residente en nuestro país pueda circular legalmente con un automóvil matriculado en otro país, por ejemplo, los empleados de turistas.



2°. Y esto porque está prohibida legalmente la importación de automóviles usados. Además, si hay uruguayos que tienen derecho a ingresar un automóvil con chapa extranjera, lo harán de forma excepcional, -que aduaneramente se llama franquicia-, lo cual implica que se deba verificar que esa persona tiene ese derecho, para que luego ese auto se deba empadronar en Uruguay. O sea, nadie puede considerar que tiene derecho a usar un auto extranjero y traerlo por cuenta propia sin que las autoridades nacionales (Aduana, MEF), y departamentales (Intendencias), lo autoricen y sin que se empadrone en nuestro país.



3°. Los que pueden importar sin impuestos, a) deben pedir permiso y b) deben empadronar. Algunos ejemplos. A) Un uruguayo que vivió en el exterior más de dos años: tendrá que justificar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores que vivió en otro país por el plazo mínimo legalmente establecido, y después que el Ministerio de RR.EE. lo autorice, deberá empadronar en la Intendencia de su domicilio; B) Otro uruguayo con derecho: algunas discapacidades. En este caso será el Ministerio de Salud Pública quien autorizará el ingreso del vehículo, y finalmente se matriculará. Y así los diplomáticos, y los taxímetros, y todos quienes tienen un derecho a importar pagando menos impuestos deberán terminar empadronando en Uruguay. Las autoridades competentes habrán verificado que se cumplen los requisitos para gozar de la franquicia, dejando de circular entonces con chapa extranjera. Lo cual demás deberán realizar en forma casi inmediata a su ingreso a Uruguay.



4°. Otros uruguayos que pueden circular con matrícula extranjera son aquellos que viven en las zonas fronterizas de Chuy, Rivera, Río Branco, Artigas y Aceguá. Pueden tener y usar un auto empadronado en el país vecino, pero no pueden pasar más allá de 20 kmts. de la frontera.



5°. También está el caso de un uruguayo que viva y trabaje en el extranjero. Por ej., si vive y trabaja en Brasil o Argentina, al Uruguay ingresará como turista, ya que lo que define la categoría es su lugar de residencia. Y, por lo tanto, debe pasar por Migraciones, como cualquier extranjero que ingrese a nuestro país. O sea, los uruguayos que viven en el exterior son turistas al venir de visita a Uruguay, pero para acreditarlo deben haber pasado por Migraciones. Además, si trabajan acá no son turistas.



6°. En resumen, nadie que viva en Uruguay puede considerarse con derecho a traer y circular en un automóvil con chapa extranjera. Deberá ser autorizado por el MEF, el M. de RR.EE., el M.S.P., Migración, etc. quien lo controlará. Ni los uruguayos ni ninguna persona que resida en nuestro país pueden, p. ej., decir “como tengo cédula brasileña tengo derecho a circular en un automóvil brasileño”. No se puede traerlo y además circular sin empadronarlo en nuestro país. La autoridad que corresponda verificará si se tiene derecho a importar en forma definitiva un auto matriculado en el extranjero, libre de impuestos, empadronándolo en nuestro país, o por un tiempo limitado, como es el caso de los turistas. Pero si vive o trabaja en Uruguay no es turista y por lo tanto no puede ingresar un automóvil como si lo fuera. Aunque un uruguayo tenga una cédula o pasaporte extranjero, si vive en nuestro país, NO tiene derecho a conducir automóviles matriculados en otros países. Naturalmente, eso es lo que se hace en la frontera para poder ingresar: exhibir un documento extranjero.



7°. Quien no sea turista no tiene un solo día de plazo. No existe legalmente la posibilidad de que alguien por tener una cédula extranjera pueda comprar un vehículo extranjero y viajar cada tres o seis meses al Chuy para renovar el “permiso”. Si es denunciado, o tiene un choque, o es descubierto de otra forma que vive o trabaja en Uruguay, perderá su auto.



8°. De la misma forma, si un extranjero vive y trabaja en nuestro país, aunque conserve sus documentos extranjeros, tampoco tiene derecho a circular en vehículos que no estén matriculados en Uruguay. A veces ingresaron como turistas y deciden radicarse, por lo que su situación no siempre será tan clara como la de un uruguayo que viaja a la frontera, o más adentro, a comprarse un vehículo.

9°. Pero en todas las hipótesis siempre habrá un plazo relativamente breve para regularizar la situación empadronando el automóvil en Uruguay, si es que puede hacerlo. No debe olvidarse que la regla general es la prohibición de importación de automóviles usados, por lo que realizarlo legalmente será una excepción. Que un uruguayo pueda circular conduciendo un automóvil extranjero es excepcionalísimo.

Dr. Juan Eduardo Silvera

Abogado de la Aduana de Punta del Del Este desde 1987 a 2023